सत्रह दिनों तक होती रही किशोरी से दरिंदगी, सोता रहा सिस्टम…एक बार फिर उभरा होटलों में देह व्यापार का मामला

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, किशोरी से रेप का मामला
गोरखपुर जिले के गोरखनाथ थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की का अपहरण कर बेचने और बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर रेप की धारा बढ़ा दी है। पुलिस ने इस मामले में लड़की के इंस्टाग्राम दोस्त और स्पा नेटवर्क से जुड़े पिपराइच के आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है।
SSP /DIG राजकरण नैय्यर ने इस गंभीर मामले में लापरवाही बरतने पर गोरखनाथ के थाना प्रभारी शशिभूषण राय को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह गुलरिहा के प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह को गोरखनाथ थाने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस की पूछताछ में कई और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अब उनकी भी तलाश चल रही है।
जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए एक किशोर से हो गई थी। कई महीनों तक उनमें बात होती रही, इसी बीच 5 जनवरी को लड़की घर से गायब हो गई और उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई। पूछताछ में यह बात सामने आयी है कि लड़की किशोर के बहकावे में आकर उसके साथ चली गई।
किशोर उसे लेकर भूमि पैलेस होटल लेकर गया। वहां लड़की से रेप करने के बाद वह भाग गया। आरोप है कि लड़की को अकेला जानकर होटल मालिक धीरेंद्र उर्फ अभय सिंह ने उसे होटल में बंधक बना लिया। आरोप है कि तीन दिनों तक कई लोगों ने उसके साथ रेप किया।
उसके बाद बड़हलगंज स्थित ग्रीन डायमंड स्पा को बेच दिया गया। वहां एक सप्ताह तक लड़की को बंधक बनाकर रखा गया। बाद में उसकी तबियत बिगड़ने पर नौसढ़ स्थित होटल पहुंचा दिया गया, यहीं से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। इस मामले का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया, बता दें कि गोरखपुर में स्पा और होटलों में देह व्यापार के मामले मे लगातार बढ़ गए, ऐसे में स्थानीय थाना पुलिस पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है कि कैसे उनके क्षेत्र में यह धंधे फलफूल रहे हैं।
