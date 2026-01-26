सत्रह दिनों तक होती रही किशोरी से दरिंदगी, सोता रहा सिस्टम…एक बार फिर उभरा होटलों में देह व्यापार का मामला

उसके बाद बड़हलगंज स्थित ग्रीन डायमंड स्पा को बेच दिया गया। वहां एक सप्ताह तक लड़की को बंधक बनाकर रखा गया। बाद में उसकी तबियत बिगड़ने पर नौसढ़ स्थित होटल पहुंचा दिया गया, यहीं से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। इस मामले का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया, बता दें कि गोरखपुर में स्पा और होटलों में देह व्यापार के मामले मे लगातार बढ़ गए, ऐसे में स्थानीय थाना पुलिस पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है कि कैसे उनके क्षेत्र में यह धंधे फलफूल रहे हैं।