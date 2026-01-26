26 जनवरी 2026,

सोमवार

गोरखपुर

सत्रह दिनों तक होती रही किशोरी से दरिंदगी, सोता रहा सिस्टम…एक बार फिर उभरा होटलों में देह व्यापार का मामला

गोरखनाथ थानाक्षेत्र से किशोरी पांच जनवरी को लापता हुई। उसी दिन परिजनों ने थाने पहुंचकर सूचना दी। गुमशुदगी दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद 17 दिन तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 26, 2026

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, किशोरी से रेप का मामला

गोरखपुर जिले के गोरखनाथ थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की का अपहरण कर बेचने और बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर रेप की धारा बढ़ा दी है। पुलिस ने इस मामले में लड़की के इंस्टाग्राम दोस्त और स्पा नेटवर्क से जुड़े पिपराइच के आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है।

गोरखनाथ थाना प्रभारी हुए लाइन हाजिर

SSP /DIG राजकरण नैय्यर ने इस गंभीर मामले में लापरवाही बरतने पर गोरखनाथ के थाना प्रभारी शशिभूषण राय को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह गुलरिहा के प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह को गोरखनाथ थाने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस की पूछताछ में कई और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अब उनकी भी तलाश चल रही है।

इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी किशोर से मुलाकात

जानकारी के मुताबिक गोरखनाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए एक किशोर से हो गई थी। कई महीनों तक उनमें बात होती रही, इसी बीच 5 जनवरी को लड़की घर से गायब हो गई और उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई। पूछताछ में यह बात सामने आयी है कि लड़की किशोर के बहकावे में आकर उसके साथ चली गई।

होटल में रेप कर किशोर फरार, बंधक बनाकर कई अन्य ने भी किया रेप

किशोर उसे लेकर भूमि पैलेस होटल लेकर गया। वहां लड़की से रेप करने के बाद वह भाग गया। आरोप है कि लड़की को अकेला जानकर होटल मालिक धीरेंद्र उर्फ अभय सिंह ने उसे होटल में बंधक बना लिया। आरोप है कि तीन दिनों तक कई लोगों ने उसके साथ रेप किया।

आरोपियों ने स्पा सेंटर में भेजा, पुलिस ने बरामद किया

उसके बाद बड़हलगंज स्थित ग्रीन डायमंड स्पा को बेच दिया गया। वहां एक सप्ताह तक लड़की को बंधक बनाकर रखा गया। बाद में उसकी तबियत बिगड़ने पर नौसढ़ स्थित होटल पहुंचा दिया गया, यहीं से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। इस मामले का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया, बता दें कि गोरखपुर में स्पा और होटलों में देह व्यापार के मामले मे लगातार बढ़ गए, ऐसे में स्थानीय थाना पुलिस पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है कि कैसे उनके क्षेत्र में यह धंधे फलफूल रहे हैं।

Published on:

26 Jan 2026 03:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सत्रह दिनों तक होती रही किशोरी से दरिंदगी, सोता रहा सिस्टम…एक बार फिर उभरा होटलों में देह व्यापार का मामला

