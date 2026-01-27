27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

पीड़ितों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार संकल्पित, सबको मिलेगा इलाज में आर्थिक मदद

गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब दो सौ लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 27, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में सीएम

सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार की देर शाम गोरखपुर आए, उन्होंने अपने गुरुओं की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मंगलवार की सुबह लगे जनता दर्शन में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुने और अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिए।

जनता दर्शन में पहुंचे सीएम, बोले…भू माफियाओं पर करें कठोर कारवाई

मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 सौ लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। सीएम ने भरोसा दिलाया कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

इलाज में मिलेगी भरपूर आर्थिक मदद

जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी, सरकार भरपूर आर्थिक मदद देगी।

मेडिकल इस्टीमेट पूरा कर शासन में भेजें अधिकारी

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराकर शासन में भेजें। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ का दर्शन पूजन कर गौशाला पहुंचकर वहां गौसेवा किए।

ये भी पढ़ें

बस्ती में अचानक गूंजने लगा ‘जय श्री राम’ और ‘योगी-योगी’…कमांडो के घेरे में सड़क पर निकले छोटे योगी, जनता हुई रोमांचित
बस्ती
Up news, basti

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 12:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पीड़ितों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार संकल्पित, सबको मिलेगा इलाज में आर्थिक मदद

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सत्रह दिनों तक होती रही किशोरी से दरिंदगी, सोता रहा सिस्टम…एक बार फिर उभरा होटलों में देह व्यापार का मामला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

भारत 140 करोड़ लोगों की चेतना है, 2047 तक अग्रणी राष्ट्र बनेगा : स्वतंत्र देव

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पहले खुद किया रेप, फिर दोस्तों को सौंप दी गर्लफ्रेंड… 19 दिन तक चिल्लाती रही लड़की और नोचते रहे दरिंदे

Gang rape of teenage girl
गोरखपुर

गोरखपुर में खिड़की के रास्ते कमरे में कूदी पुलिस, अंदर मौजूद महिलाओं ने किया विरोध…पुलिस बोली, विवाद की सूचना कर पहुंचे थे

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में दबंगों ने सरेराह युवक को दौड़ाकर बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना…आसपास फैली दहशत

Up news, gorakhour
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.