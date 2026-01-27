पीड़ितों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार संकल्पित, सबको मिलेगा इलाज में आर्थिक मदद

फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार की देर शाम गोरखपुर आए, उन्होंने अपने गुरुओं की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मंगलवार की सुबह लगे जनता दर्शन में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुने और अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिए।
मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 सौ लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। सीएम ने भरोसा दिलाया कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी, सरकार भरपूर आर्थिक मदद देगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराकर शासन में भेजें। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ का दर्शन पूजन कर गौशाला पहुंचकर वहां गौसेवा किए।
