पीड़ितों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार संकल्पित, सबको मिलेगा इलाज में आर्थिक मदद

मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 सौ लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। सीएम ने भरोसा दिलाया कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।