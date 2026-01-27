लापरवाह बनी रही थाना पुलिस… लुटती रही किशोरी की अस्मत, SSP ने थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड
गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र की तरह साल की किशोरी से रेप के मामले में मंगलवार को थाना प्रभारी समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। जांच में लापरवाही मिलने पर एसएसपी राजकरन नैय्यर ने गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय, चौकी इंचार्ज बड़हलगंज कस्बा राजीव तिवारी, विकास नगर चौकी इंचार्ज अनूप कुमार, उनवल के चौकी इंचार्ज आदित्य उपाध्याय और बेतियाहाता चौकी इंचार्ज अमरेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है।
इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि प्रेमी समेत अन्य आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजवा दिया गया है। होटल मालिक के होटल्स की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक किशोरी के परिजनों ने बताया कि एक जनवरी को किशोरी घर से लापता हुई थी। पांच जनवरी को परिजनों ने गोरखनाथ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस किशोरी का ढूंढ़ने के बजाए मामले को ही नजर अंदाज कर दी।
गोरखनाथ थाने पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब किशोरी के परिजन अधिकारियों तक पहुंचे, इसके बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई। किशोरी के मिलने के बाद भी पुलिस किशोरी का मेडिकल कराने की जहमत तक नहीं उठाई। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी सिटी ने गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय को काफी फटकार लगाई, तब जाकर किशोरी का मेडिकल परीक्षण हुआ।
