लापरवाह बनी रही थाना पुलिस… लुटती रही किशोरी की अस्मत, SSP ने थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड

गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र की तरह साल की किशोरी से रेप के मामले में मंगलवार को थाना प्रभारी समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। जांच में लापरवाही मिलने पर एसएसपी राजकरन नैय्यर ने गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय, चौकी इंचार्ज बड़हलगंज कस्बा राजीव तिवारी, विकास नगर चौकी इंचार्ज अनूप कुमार, उनवल के चौकी इंचार्ज आदित्य उपाध्याय और बेतियाहाता चौकी इंचार्ज अमरेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है।