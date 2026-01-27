जब मच गई होटल में भगदड़, पुलिस के पहुंचते ही भागने लगे युवक-युवतियां…बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, होटल में छापेमारी
देवरिया जिले में मंगलवार को बैतालपुर नगर स्थित शिवांश होटल पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी कर अलग-अलग कमरों से सात जोड़ों को हिरासत में लिया गया। सभी को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पुलिस को होटल में लगातार देह व्यापार की शिकायत मिल रही थी।
जानकारी के मुताबिक बैतालपुर–देवरिया मार्ग पर स्थित शिवांश होटल के खिलाफ लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें सामने आ रही थीं। स्थानीय लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में सुरौली थाना पुलिस, महिला थाना टीम और बैतालपुर चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान होटल के कमरों में अफरा-तफरी मच गई।
पुलिस के पहुंचते ही कुछ युवक-युवतियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेर कर दबोच लिया। पुलिस ने मेन गेट पर भी सुरक्षा कड़ी दी जिससे कोई बाहर न भाग पाया। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को थाने लाकर उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही होटल के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डॉक्यूमेंट की भी गहनता से जांच की जा रही है।
CO रुद्रपुर हरिराम यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर होटल में छापेमारी की गई है। उन्होंने होटल से सात जोड़े पकड़े जाने की पुष्टि। छापेमारी के बाद होटल को सील कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और यदि अन्य लोग भी संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
