27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

जब मच गई होटल में भगदड़, पुलिस के पहुंचते ही भागने लगे युवक-युवतियां…बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

देवरिया जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर के समीप एक होटल में अनैतिक कार्य की सूचना पर सीओ रुद्रपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार की दोपहर छापेमारी की।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 27, 2026

Up news, deoria

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, होटल में छापेमारी

देवरिया जिले में मंगलवार को बैतालपुर नगर स्थित शिवांश होटल पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी कर अलग-अलग कमरों से सात जोड़ों को हिरासत में लिया गया। सभी को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पुलिस को होटल में लगातार देह व्यापार की शिकायत मिल रही थी।

शिवांश होटल पर पुलिस की छापेमारी...दर्जन भर युवक, युवतियां हिरासत में

जानकारी के मुताबिक बैतालपुर–देवरिया मार्ग पर स्थित शिवांश होटल के खिलाफ लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें सामने आ रही थीं। स्थानीय लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में सुरौली थाना पुलिस, महिला थाना टीम और बैतालपुर चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान होटल के कमरों में अफरा-तफरी मच गई।

होटल के कागजात की हो रही है जांच

पुलिस के पहुंचते ही कुछ युवक-युवतियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेर कर दबोच लिया। पुलिस ने मेन गेट पर भी सुरक्षा कड़ी दी जिससे कोई बाहर न भाग पाया। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को थाने लाकर उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही होटल के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डॉक्यूमेंट की भी गहनता से जांच की जा रही है।

होटल सीज करने की प्रक्रिया शुरू

CO रुद्रपुर हरिराम यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर होटल में छापेमारी की गई है। उन्होंने होटल से सात जोड़े पकड़े जाने की पुष्टि। छापेमारी के बाद होटल को सील कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और यदि अन्य लोग भी संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

फूट-फूट कर रोए अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार, बोले- मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, दो दिनों में दो अफसरो ने छोड़ी नौकरी
अयोध्या
GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत किशोर फोटो सोर्स वायरल वीडियो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 05:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / जब मच गई होटल में भगदड़, पुलिस के पहुंचते ही भागने लगे युवक-युवतियां…बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंची इनोवा कार, यात्रियों में हड़कंप…दौड़े आरपीएफ के जवान

Up news, deoria
देवरिया

देवरिया में दिनदहाड़े रायफल से तड़तड़ाई गोलियां…फतेपुर नरसंहार की याद हुई ताजा, गांव में पसरा सन्नाटा

Up news, Deoria news
देवरिया

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का अधिकारियों ने छुआ पैर…वीडियो वायरल होते ही निष्पक्षता पर सवाल, अधिकारी देने लगे सफाई

Up news, Deoria news
देवरिया

जबरिया रिटायर IPS अमिताभ ठाकुर को लेकर बड़ी खबर, जिला कोर्ट से मिल गई राहत…पत्नी नूतन ठाकुर का मामला फंसा

Up news, deoria
देवरिया

यूपी में मौसम का बड़ा खेल! कहीं धूप तो कहीं घना कोहरा, 22 जनवरी से शुरू होगा बारिश का दौर

up weather heavy fog cold wave alert 2025
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.