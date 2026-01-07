7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

कोहरे ने छीन ली ट्रैकमैन की जिंदगी, रेलवे ट्रैक की चेकिंग के दौरान ट्रेन से कटा …परिजनों में मचा कोहराम

गोरखपुर में कोहरे के दौरान ट्रैकमैन को रेलवे ट्रैक पर काम करना भारी पड़ गया। फिटिंग के दौरान पीछे से अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और पल भर में ही संविदाकर्मी संदीप को बुरी तरह घायल करते हुए निकल गई।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 07, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, ट्रेन से कटा ट्रैकमैन

बुधवार को गोरखपुर-लखनऊ रेल खंड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक सहजनवा थाना क्षेत्र के मगहर और सहजनवा के बीच रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे एक संविदा ट्रैकमैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पहचान गोंडा जिले के संदीप के रूप में हुई है, बता दें कि घने कोहरे में ट्रेन दिखाई नहीं दी और यह हादसा हो गया।

सुबह साथियों सहित संदीप भी ट्रैक पर काम कर रहा था

रेलवे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मगहर से सहजनवा की ओर रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का कार्य चल रहा था। मऊ जनपद के निवासी विजय साहनी ने पुलिस को बताया कि वह एक निजी फर्म के माध्यम से रेलवे में ई-निविदा (संविदा) पर ट्रैकमैन के रूप में कार्यरत हैं। बुधवार को वह अपने दो साथियों अनुराग सिंह और संदीप सिद्धार्थ के साथ ट्रैक पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे थे।​

कोहरे में नहीं दिखी ट्रेन, झटके में आया ट्रेन की चपेट में

सुबह के समय बहुत घना कोहरा था, इसी बीच काम के दौरान पीछे से अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। जब तक संदीप किसी हरकत में आता वह ट्रेन की चपेट में आ गया और यह दर्दनाक हादसा हुआ। मृतक संदीप सिद्धार्थ थाना इटियाथोक, जनपद गोंडा का रहने वाला था और रेलवे में संविदा पर काम कर रहा था।

साथियों, परिजनों में शोक की लहर

जैसे ही खबर साथियों को मिली उनमें शोक की लहर दौड़ गई और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सहजनवा SO महेश चौबे ने बताया कि ​रेलवे ट्रैक पर कार्य के दौरान एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हुई है। सहकर्मी की तहरीर के आधार पर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के बाद आगे की कारवाई होगी।

ये भी पढ़ें

घने कोहरे ने छीनी तीन जिंदगियां, बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत; परिजनों में मचा कोहराम
मुरादाबाद
moradabad fog accident three bike riders dead

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 03:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / कोहरे ने छीन ली ट्रैकमैन की जिंदगी, रेलवे ट्रैक की चेकिंग के दौरान ट्रेन से कटा …परिजनों में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नेपाल है चोरी के मोबाइल खपाने का बड़ा हब, GRP के फौरी एक्शन से धरे गए तीन चोर…81 मोबाइल फोन बरामद

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

नशे में धुत स्कॉर्पियो सवारों ने पांच को रौंदा…दो की मौत, गाड़ी में तोड़फोड़, घंटों चला हंगामा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर से 84 लाख की लूट से सनसनी, एडीजी व डीआईजी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

प्लेटफॉर्म पर बाइक दौड़ाने वाला अधेड़ गिरफ्तार…बेधड़क बाइक पर युवती को बिठा कर निकला था बाहर, ऐसे हुआ गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में हत्या कर फरार हुआ दुबई, आठ साल बाद पुलिस को मिली सफलता…50 हजार का इनामी हत्यारोपी गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.