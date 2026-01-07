कोहरे ने छीन ली ट्रैकमैन की जिंदगी, रेलवे ट्रैक की चेकिंग के दौरान ट्रेन से कटा …परिजनों में मचा कोहराम

जैसे ही खबर साथियों को मिली उनमें शोक की लहर दौड़ गई और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सहजनवा SO महेश चौबे ने बताया कि ​रेलवे ट्रैक पर कार्य के दौरान एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हुई है। सहकर्मी की तहरीर के आधार पर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के बाद आगे की कारवाई होगी।