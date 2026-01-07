कोहरे ने छीन ली ट्रैकमैन की जिंदगी, रेलवे ट्रैक की चेकिंग के दौरान ट्रेन से कटा …परिजनों में मचा कोहराम

फोटो सोर्स: पत्रिका, ट्रेन से कटा ट्रैकमैन
बुधवार को गोरखपुर-लखनऊ रेल खंड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक सहजनवा थाना क्षेत्र के मगहर और सहजनवा के बीच रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे एक संविदा ट्रैकमैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पहचान गोंडा जिले के संदीप के रूप में हुई है, बता दें कि घने कोहरे में ट्रेन दिखाई नहीं दी और यह हादसा हो गया।
रेलवे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मगहर से सहजनवा की ओर रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का कार्य चल रहा था। मऊ जनपद के निवासी विजय साहनी ने पुलिस को बताया कि वह एक निजी फर्म के माध्यम से रेलवे में ई-निविदा (संविदा) पर ट्रैकमैन के रूप में कार्यरत हैं। बुधवार को वह अपने दो साथियों अनुराग सिंह और संदीप सिद्धार्थ के साथ ट्रैक पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
सुबह के समय बहुत घना कोहरा था, इसी बीच काम के दौरान पीछे से अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। जब तक संदीप किसी हरकत में आता वह ट्रेन की चपेट में आ गया और यह दर्दनाक हादसा हुआ। मृतक संदीप सिद्धार्थ थाना इटियाथोक, जनपद गोंडा का रहने वाला था और रेलवे में संविदा पर काम कर रहा था।
जैसे ही खबर साथियों को मिली उनमें शोक की लहर दौड़ गई और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सहजनवा SO महेश चौबे ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर कार्य के दौरान एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हुई है। सहकर्मी की तहरीर के आधार पर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के बाद आगे की कारवाई होगी।
