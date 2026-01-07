घने कोहरे ने छीनी तीन जिंदगियां, बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत; परिजनों में मचा कोहराम

Moradabad Accident News: यूपी के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र से मंगलवार देर रात घने कोहरे के बीच एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों युवक दूर-दूर जा गिरे और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।