मुरादाबाद

घने कोहरे ने छीनी तीन जिंदगियां, बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत; परिजनों में मचा कोहराम

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हो गया, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तलाश में जुटी है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 07, 2026

moradabad fog accident three bike riders dead

घने कोहरे ने छीनी तीन जिंदगियां..

Moradabad Accident News: यूपी के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र से मंगलवार देर रात घने कोहरे के बीच एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों युवक दूर-दूर जा गिरे और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

एक बाइक, तीन सवार और अधूरा सफर

मृतकों की पहचान ओमकार (25) पुत्र विजय सिंह, राकेश (22) पुत्र इमरत सिंह और मुकेश (40) पुत्र रिशिपाल सिंह के रूप में हुई है। तीनों युवक कोतवाली ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव तरफ दलपत के निवासी थे। बताया गया कि वे एक ही बाइक पर सवार होकर ठाकुरद्वारा से अपने गांव लौट रहे थे। सर्द रात और घना कोहरा उनके लिए काल बनकर सामने आया।

अज्ञात वाहन बना मौत की वजह

गांव जसपुर मार्ग पर स्थित एक आरा मशीन के पास अचानक सामने से आए अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घना कोहरा होने के कारण बाइक सवार वाहन को समय रहते देख नहीं पाए। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक सड़क पर उछलकर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

मौके पर पहुंची पुलिस, तब तक थम चुकी थीं सांसें

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तीनों युवकों की मौत हो चुकी थी। शव सड़क पर अलग-अलग स्थानों पर पड़े मिले, जिससे टक्कर की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिजनों में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां चीख-पुकार मच गई। गांव में मातम का माहौल है। एक ही गांव के तीन युवकों की एक साथ मौत से हर आंख नम है और परिजन गहरे सदमे में हैं।

हादसे के बाद फरार हुआ आरोपी चालक

हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन और आरोपी चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / घने कोहरे ने छीनी तीन जिंदगियां, बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत; परिजनों में मचा कोहराम

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

