घने कोहरे ने छीनी तीन जिंदगियां, बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत; परिजनों में मचा कोहराम

घने कोहरे ने छीनी तीन जिंदगियां..
Moradabad Accident News: यूपी के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र से मंगलवार देर रात घने कोहरे के बीच एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों युवक दूर-दूर जा गिरे और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
मृतकों की पहचान ओमकार (25) पुत्र विजय सिंह, राकेश (22) पुत्र इमरत सिंह और मुकेश (40) पुत्र रिशिपाल सिंह के रूप में हुई है। तीनों युवक कोतवाली ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव तरफ दलपत के निवासी थे। बताया गया कि वे एक ही बाइक पर सवार होकर ठाकुरद्वारा से अपने गांव लौट रहे थे। सर्द रात और घना कोहरा उनके लिए काल बनकर सामने आया।
गांव जसपुर मार्ग पर स्थित एक आरा मशीन के पास अचानक सामने से आए अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घना कोहरा होने के कारण बाइक सवार वाहन को समय रहते देख नहीं पाए। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक सड़क पर उछलकर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तीनों युवकों की मौत हो चुकी थी। शव सड़क पर अलग-अलग स्थानों पर पड़े मिले, जिससे टक्कर की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां चीख-पुकार मच गई। गांव में मातम का माहौल है। एक ही गांव के तीन युवकों की एक साथ मौत से हर आंख नम है और परिजन गहरे सदमे में हैं।
हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन और आरोपी चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
