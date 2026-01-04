गोरखपुर बना स्पेशल वार रूम…माघ मेले में हो रही है तीन स्टेशनों की लाइव मॉनिटरिंग

GM पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर ने गोरखपुर स्थित वार रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने माघ मेले को लेकर प्रयागराज-रामबाग और झूसी रेलवे स्टेशनों पर की गई तैयारियों की समीक्षा किए। इंस्पेक्शन के दौरान GM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए RPF, कमर्शियल डिपार्टमेंट और अन्य कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा आवागमन में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।