गोरखपुर बना स्पेशल वार रूम…माघ मेले में हो रही है तीन स्टेशनों की लाइव मॉनिटरिंग

जनवरी से माघ मेला की शुरुआत हो चुकीं है ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे की महत्वता बहुत बढ़ गई है। गोरखपुर स्थित मुख्यालय से माघ मेले के दौरान वाराणसी, झूसी और प्रयागराज-रामबाग रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर लगातार नजर रखी जा रही है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कंट्रोल रूम में स्पेशल वार रूम को सक्रिय किया है।
गोरखपुर मुख्यालय से ही तीनों स्टेशनों पर लगे CCTV कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। वार रूम से वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्टेशनों की स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्लेटफार्म पर यात्रियों की संख्या, प्रवेश-निकास व्यवस्था और ट्रेनों के संचालन की जानकारी सीधे ली जा रही है। किसी भी इमरजेंसी में तुरंत निर्णय लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं।
GM पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर ने गोरखपुर स्थित वार रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने माघ मेले को लेकर प्रयागराज-रामबाग और झूसी रेलवे स्टेशनों पर की गई तैयारियों की समीक्षा किए। इंस्पेक्शन के दौरान GM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए RPF, कमर्शियल डिपार्टमेंट और अन्य कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा आवागमन में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार झूसी रेलवे स्टेशन पर 90 और प्रयागराज-रामबाग स्टेशन पर 72 की संख्या में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन सभी कैमरों की लाइव फीड गोरखपुर मुख्यालय में देखी जा रही है, जिससे स्टेशन परिसर की हर गतिविधि पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा सके। रेलवे मुख्यालय के निरीक्षण के दौरान GM के सचिव आनंद ऋषि श्रीवास्तव के साथ परिचालन, वाणिज्य तथा सिग्नल और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
