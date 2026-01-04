संभल में योगी के बुलडोजर का खौफ, मुस्लिम समुदाय ने देर रात की मस्जिद में तोड़-फोड़, मलबा भी हटाया

अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। कई थानों की पुलिस, पीएसी, आरआरएफ तैनात की गई थी। लेखपाल, कानूनगो और राजस्व टीम भी मौजूद रहने वाली थी। तीन बुलडोजर स्टैंडबाय पर थे। इस बड़ी तैयारी से अतिक्रमणकारियों पर दबाव बना और उन्होंने खुद कार्रवाई का फैसला लिया। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, “प्रशासन के कड़े रुख और कानूनी आदेशों के कारण मस्जिद कमेटी व स्थानीय लोगों ने खुद कब्जा हटाने का निर्णय लिया। अगर लोग स्वयं सरकारी जमीन खाली कर रहे हैं, तो यह बेहतर है। इससे कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होती।” प्रशासन ने मलबा कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नियमों से कोई ऊपर नहीं है।