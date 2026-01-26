पहले खुद किया रेप, फिर दोस्तों को सौंप दी गर्लफ्रेंड… 19 दिन तक चिल्लाती रही लड़की और नोचते रहे दरिंदे

Gang rape of teenage girl (Representational Photo)
Gorakhur Rape News: यूपी के गोरखपुर में रेप का एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां 14 साल की लड़की को प्यार का झांसा देकर दरिंदो का पुरा गिरोह 19 दिन उसे हवस का शिकरा बनाते रहे। बता दें 14 साल की एक नाबालिग किशोरी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ, उसने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है।
5 जनवरी को किशोरी के माता-पिता ने गोरखपुर पुलिस को सूचना दी कि उनकी 14 साल की बेटी घर से लापता है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। 19 दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने किशोरी को एक होटल के कमरे से बरामद कर लिया। लड़की की आपबीती सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गई।
किशोरी अपने प्रेमी के साथ भागकर गई थी। प्रेमी ने उसे एक होटल में ले जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ रेप किया। तीन दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ बार-बार गलत काम किया गया। इसके बाद सभी आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। जब होटल मालिक और मैनेजर को इस घटना की जानकारी हुई, तो उसने भी किशोरी के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उसने किशोरी को स्पा सेंटर के मालिक को बेच दिया।
स्पा सेंटर के मालिक ने भी किशोरी के साथ रेप किया। जब लड़की की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो उसे दवाइयां देकर चुप कराया गया। इसके बावजूद आरोपी उसके साथ गंदे काम करते रहे। इस तरह 19 दिनों तक किशोरी की जिंदगी नर्क बन गई।
पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। किशोरी को सुरक्षित बरामद करने के बाद उसके बयान दर्ज किए गए हैं। प्रेमी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग इस क्रूरता पर हैरान हैं और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग