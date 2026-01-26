पहले खुद किया रेप, फिर दोस्तों को सौंप दी गर्लफ्रेंड… 19 दिन तक चिल्लाती रही लड़की और नोचते रहे दरिंदे

किशोरी अपने प्रेमी के साथ भागकर गई थी। प्रेमी ने उसे एक होटल में ले जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ रेप किया। तीन दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ बार-बार गलत काम किया गया। इसके बाद सभी आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। जब होटल मालिक और मैनेजर को इस घटना की जानकारी हुई, तो उसने भी किशोरी के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उसने किशोरी को स्पा सेंटर के मालिक को बेच दिया।