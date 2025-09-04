महिला और व्यापारी सुरक्षा पर सरकार गंभीर, गलती किया तो फिर यमराज ही मिलेंगे…सीएम योगी ने किया 2251 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सेक्टर 27 में मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला के अमृत बॉटलर्स की बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। 40 एकड़ क्षेत्रफल में बॉटलिंग प्लांट की इस परियोजना में 7 सौ करोड़ रुपये के निवेश से करीब 12सौ लोगों को रोजगार मिल सकेगा। पहले चरण में यहां 29 सौ बोतल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट में कोका कोला ग्रुप के थम्सअप, फैंटा, स्प्राइट, माजा ब्रांड के पेय पदार्थ और किनले ब्रांड के बॉटल वाटर का उत्पादन किया जाएगा।