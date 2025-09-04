बरेली जंक्शन थाने पर पुलिसवालों की गोलीबारी से मचा हड़कंप, इंस्पेक्टर समेत चार निलंबित

हैरत की बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना की भनक तक बड़े अफसरों को दो दिन तक नहीं लगी। थाने के पुलिसकर्मी पूरे मामले को दबाए रहे। लेकिन जब गोलीकांड हुआ, उस वक्त हवालात में तीन मुल्जिम बंद थे। पुलिसकर्मियों ने घबराहट में उन्हें छोड़ दिया। बाहर आकर मुल्जिमों ने थाने के भीतर हुए गोलीकांड की पूरी कहानी खोल दी। इसी के बाद मामला अफसरों तक पहुंचा।