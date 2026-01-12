800 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाला ‘नटरवरलाल’! अब 19 नए मुकदमे होंगे दर्ज

निवेशकों का आरोप है कि कुछ लोगों को कंपनी ने केवल 5 से 15 महीने तक भुगतान किया। जबकि कई अन्य निवेशकों को एक रुपया भी नहीं मिला। मई 2025 के बाद से कंपनी ने किसी को भी भुगतान बंद कर दिया। इसके अलावा, निवेशकों को दिए गए पोस्ट डेटेड चेक बाउंस हो रहे हैं क्योंकि संबंधित बैंक खाते बंद बताए गए हैं।