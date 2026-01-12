Magh Mela 2026: मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर खास तैयारी; 13 राज्यों से आ रहे श्रद्धालु इस घाट पर करेंगे स्नान: रूट डायवर्जन होगा

मेला क्षेत्र में प्रवेश से पहले सभी प्रवेश द्वारों पर संदिग्ध व्यक्तियों की गहन तलाशी और सत्यापन किया जा रहा है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही श्रद्धालुओं को मेला परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अवांछित घटना को रोका जा सके। निरीक्षक गोपनीय विकास कुमार ने जानकारी दी कि पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी CCTV कैमरों और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार की जा रही है। संगम समेत सभी स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए NDRF, बाढ़ राहत दल और जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है।