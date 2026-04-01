भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर भव्य ध्वजारोहण, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय बोले…यह राष्ट्रसेवा, त्याग और समर्पण की एक सतत यात्रा का उत्सव है

भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय रानीडीहा में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने पार्टी का ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण के उपरांत आयोजित सभा में पार्टी के संस्थापक नेताओं पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजली अर्पित कर, कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।