अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत एक ऐसा देश, जहां नहीं बढ़े पेट्रोलियम के दाम : सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के युद्ध का भी उल्लेख किया। कहा कि इससे दुनिया बुरी तरह प्रभावित है। सुपरपावर कहे जाने वाले अमेरिका में भी डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम चार गुना बढ़ गए हैं। भारत के अगल-बगल जितने भी देश हैं उन सब में भी बहुत खराब स्थिति है। अकेले भारत है, जहां पेट्रोलियम पदार्थों का दाम नियंत्रण है। भारत के अंदर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा इसलिए है कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संवेदनशील सरकार है, जिसने स्थिति को नियंत्रण में कर रखा है। पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर देश में कहीं कोई समस्या नहीं है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ रुपए की थी। नौ वर्षों में यह 36 लाख करोड़ रुपए हो गई है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी 43 हजार से बढ़कर एक लाख 20 हजार रुपए हो गई है। उनकी सरकार ने नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है।