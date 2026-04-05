सीएम योगी का तीखा हमला: ‘मिट्टी में मिले माफियाओं जैसा था सालार मसूद, सुहेलदेव ने उसे जहन्नुम भेजने की गारंटी दी थी’

योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर 'तुष्टिकरण' का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जिस स्थान पर सुहेलदेव ने मसूद को मारा था, वहां सालों तक मसूद के नाम पर मेला लगता रहा और रक्षक सुहेलदेव को भुला दिया गया। एक समय था जब पेशेवर गुंडों और माफियाओं को 'नायक' बनाकर पेश किया जाता था। समाज के असली हीरो को किनारे कर दिया गया था। सीएम ने बताया कि अब समय बदल गया है। आज लोग सालार मसूद के मेले में झांकने भी नहीं जाते, बल्कि महाराजा सुहेलदेव के स्मारक पर गौरव के साथ मत्था टेकते हैं।