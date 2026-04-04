गंगाजल लेकर अलग होने की कसम खाई, बदहवास प्रेमी ने रेत दिया गला…पति है बाहर, अकेलेपन में युवक से पनपा प्यार

महिला कुछ समझ पाती, इससे पहले उसने चाकू से उसका गला रेत दिया और फरार हो गया। आसपास के लोग अपने छत से यह देख कर चिल्लाएं। और तुरंत इसकी सूचना ससुर और देवर को दी। जैसे हो घर वालों को मालूम चला वे छत पर भागे और देखा कि खुशबू खून से लथपथ हुई गिरी पड़ी है। यह देखते ही देवर और ससुर बदहवास हो गए और चीखने लगे, यह सुन आसपास के लोग भी भारी संख्या में पहुंच गए जुट गए। आनन-फानन खुशबू को गगहा स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।