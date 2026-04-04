गोरखपुर में हाई अलर्ट: डीआईजी व एसएसपी ने किया पैदल गश्त, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

इस अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर निमिष पाटिल, पुलिस अधीक्षक यातायात अमित कुमार श्रीवास्तव, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैंट अरुण कुमार एस, क्षेत्राधिकारी कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए आगे भी इसी तरह के औचक निरीक्षण, पैदल गश्त और सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाए जाते रहेंगे, ताकि अपराध एवं अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और आम जनता को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जा सके।