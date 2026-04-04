श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी…सात ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएगा IRCTC, 27 को रवाना होगी ट्रेन

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा ने बताया कि भारत गौरव ट्रेन में कुल 751 सीटें उपलब्ध हैं जिसमें एसी टू की 49, थर्ड एसी में 210 और स्लीपर 492 सीट उपलब्ध हैं। इस ट्रेन में यात्री गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और ललितपुर सवार हो सकते हैं। यात्रियों को नाश्ता एवं दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन कराने के साथ ही एसी/ नॉन एसी बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा की बुकिंग के लिए पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com से आनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है।