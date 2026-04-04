6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी…सात ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएगा IRCTC, 27 को रवाना होगी ट्रेन

IRCTC ने श्रद्धालुओं के लिए पहले आओ, पहले पाओ की सुविधा देते हुए सात ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराने के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने जा रहा है। इसमें एसी और स्लीपर दोनों कोचों की सुविधा है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Apr 04, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सात ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराएगी

IRCTC ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए यात्रियों के लिए सात ज्योतिर्लिंग यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। IRCTC ने 27 अप्रैल से 8 मई तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन से उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिलिंग, ओंमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात में द्वारकाधीश, द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्रियंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी, कालाराम मंदिर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, संभाजी नगर में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं स्थानीय मंदिर यात्रा का संचालन करेगा।

ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा, ट्रेन में 751 सीटें उपलब्ध

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा ने बताया कि भारत गौरव ट्रेन में कुल 751 सीटें उपलब्ध हैं जिसमें एसी टू की 49, थर्ड एसी में 210 और स्लीपर 492 सीट उपलब्ध हैं। इस ट्रेन में यात्री गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और ललितपुर सवार हो सकते हैं। यात्रियों को नाश्ता एवं दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन कराने के साथ ही एसी/ नॉन एसी बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा की बुकिंग के लिए पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com से आनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी पैकेज की बुकिंग

अजीत सिन्हा ने बताया कि इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लास) में ठहरने पर पैकेज का किराया 23500/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का किराया 22160 रुपये है। (स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर नॉन एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में मल्टी शेयर पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार)स्टैंडर्ड श्रेणी (3एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का किराया 40000 /- प्रति व्यक्ति जबकि कम्फर्ट श्रेणी (2 एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का किराया 53260 प्रति व्यक्ति निर्धारित है। इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।

ये भी पढ़ें

अब सोनभद्र भी भरेगा उड़ान, बनेगा पूर्वांचल का तीसरा एयरपोर्ट, ₹23 करोड़ जारी
सोनभद्र
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 11:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी…सात ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएगा IRCTC, 27 को रवाना होगी ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी का बड़ा ऐलान…प्रदेश भर में बाबा साहब की प्रतिमा पर लगेगा छत्र, जयंती पर होंगे भव्य कार्यक्रम

Up news, cm yogi
गोरखपुर

भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी…बोले, राष्ट्रवादी परिवार आज विशाल वटवृक्ष बन चुका है

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

जब अचानक हरकत में आए सीएम योगी के कमांडो, शील्ड खोल कर घेरे में लिए…

Up news, cm yogi
गोरखपुर

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत एक ऐसा देश, जहां नहीं बढ़े पेट्रोलियम के दाम : सीएम योगी

गोरखपुर

गंगाजल लेकर अलग होने की कसम खाई, बदहवास प्रेमी ने रेत दिया गला…पति है बाहर, अकेलेपन में युवक से पनपा प्यार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.