किशोर की दिलेरी, जान पर बन आई… नदी में डूबती बच्ची को सुरक्षित निकाल, खुद गहरे पानी में समाया

घटना के बाद से तकिया घाट पर स्थानीय लोगों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई विवेक के बारे में जानने को बेचैन है। विवेक के लापता होने की खबर से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। पिता विजेंद्र का रो-रोकर बुरा हाल है। मां शिल्पी और अन्य परिजन सदमे में हैं। परिवार के लोग बार-बार यही कह रहे हैं कि उसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अनहोनी की आशंका से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, विवेक कक्षा पांच में पड़ता है और उसके दो छोटे भाई भी हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने बताया कि NDRF- SDRF, पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार किशोर की तलाश में लगी हुई है।