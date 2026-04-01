गोरखपुर में मंगेतर ने ही अश्लील फोटो कर दिया वायरल, पीड़िता के परिजनों को मारने की धमकी

जब सारी चीजें लड़की के बर्दाश्त के बाहर हो गई तब उसने इसकी जानकारी मां, पिता को दी। पीड़िता के परिवार ने इसकी शिकायत लड़के वालों से की, लेकिन उल्टे वे ही लड़की को दोष देने लगे। इतना ही नहीं हद तो तब हो गई जब 25 मार्च को इंस्टाग्राम पर लड़की का अश्लील फोटो पोस्ट कर दिया। जैसे ही लड़की ने अपनी फोटो देखी उसके होश उड़ गए, यह फ़ोटो सभी ने डिलीट करने को बोला लेकिन लड़का बेखबर होकर और भी फ़ोटो वायरल कर दिया। इन सभी हरकतों से तंग आकर लड़की की मां ने पीपीगंज थाने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराई। थाना प्रभारी पीपीगंज अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, दोषी पर सख्त कारवाई होगी।