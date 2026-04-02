गोरखपुर में 4 बच्चों के नदी में डूबने की आशंका, NDRF ने संभाला मोर्चा

शाम करीब 6 बजे उपजिलाधिकारी सदर दीपक गुप्ता द्वारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को घटना की सूचना देते हुए तत्काल राहत टीम की मांग की गई। इसके बाद आपदा विभाग ने आरआरसी 11वीं वाहिनी NDRF चारगांवा तथा वाराणसी मुख्यालय से संपर्क स्थापित कर टीम की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी दीपक मीणा मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि राहत एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है, वहीं प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है।