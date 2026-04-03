सुमित कुमार NE रेलवे के नए CPRO, पंकज सिंह भेजे गए लखनऊ मंडल

नए CPRO सुमित कुमार यहीं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 2007 में एम.एससी. की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2010 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा (IRTS) अधिकारी के रूप में रेलवे में शामिल हुए। उनकी पहली नियुक्ति पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल में सहायक परिचालन प्रबंधक के रूप में हुई थी। इसके बाद उन्होंने वाराणसी और लखनऊ मंडल में मंडल परिचालन प्रबंधक के रूप में काम किया। साथ ही गोरखपुर मुख्यालय में उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (माल) के पद पर भी अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया।