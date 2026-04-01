गोरखपुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल, पिता बोले…डॉक्टर की लापरवाही ने बेटे को मार डाला

जानकारी के मुताबिक पीपीगंज के वार्ड नंबर 16 भगवानपुर निवासी सुरेश मद्धेशिया की कस्बे में ही चाय आदि की दुकान है, उनके दो बेटे और तीन लड़कियां हैं। बड़े बेटे अभिषेक मद्धेशिया के पित्त की थैली में पथरी थी। जिसका इलाज गोरखपुर के आनंदलोक हॉस्पिटल में चल रहा था। आनंदलोक के डॉक्टर ने 31 मार्च को ऑपरेशन की डेट दी थी। जिसके मुताबिक अभिषेक को मंगलवार को आनंदलोक में भर्ती कराया गया। रात करीब 8:30 बजे डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया।