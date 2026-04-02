गोरखपुर में महिला की गला रेत कर हत्या, आरोपी फरार, शव रखकर परिजनों का हंगामा

आनन-फानन में परिजन घायल महिला को हॉस्पिटल ले कर गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को रखकर हंगामा किया और आरोपी के तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उचित कार्रवाई का लिखित आश्वाशन दिया। तब जाकर शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों के मुताबिक हत्यारा मृतका के देवर का दोस्त है, ससुर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दिया।