मुरादाबाद में खूंखार शूटर का खेल खत्म: 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला 50 हजार का इनामी एनकाउंटर में ढेर!

मुरादाबाद में खूंखार शूटर का खेल खत्म..
Moradabad Police Encounter: मुरादाबाद पुलिस ने बुधवार रात एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते हुए कुख्यात शार्प शूटर आशु उर्फ मोंटी को मार गिराया। यह मुठभेड़ सिविल लाइंस क्षेत्र में पोस्टमॉर्टम हाउस के पास हुई, जहां पुलिस और बदमाश के बीच फायरिंग चली। मौके पर एसएसपी सतपाल अंतिल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी की गई।
आशु उर्फ मोंटी कोई मामूली अपराधी नहीं था, बल्कि उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और अन्य गंभीर धाराओं में कुल 36 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। लंबे समय से फरार चल रहा यह बदमाश पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था।
हाल ही में आरोपी ने एक बड़े व्यापारी से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश और तेज कर दी थी। इसी मामले में वह लगातार फरार चल रहा था और अपने गैंग के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था।
आशु का आपराधिक सफर साल 2010 में एक हत्या के मामले में जेल जाने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो गया। जेल में ही उसका संपर्क वेस्ट यूपी के कुख्यात अपराधी उधम सिंह गैंग से हुआ। यही संपर्क बाद में उसके लिए अपराध की दुनिया में बड़ा मोड़ साबित हुआ और वह गैंग का सक्रिय सदस्य बन गया।
वेस्ट यूपी का कुख्यात अपराधी उधम सिंह हाल ही में 26 मार्च को करीब 4 साल 8 महीने की सजा काटने के बाद जमानत पर बाहर आया है। उसकी रिहाई के बाद पूरे वेस्ट यूपी में पुलिस अलर्ट पर थी। माना जा रहा है कि इसी दौरान आशु जैसे अपराधी और ज्यादा सक्रिय हो गए थे।
जमानत पर बाहर आने के बाद आशु ने लूट और हत्या की कई घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। उसके खिलाफ वेस्ट यूपी के कई जिलों में मुकदमे दर्ज हो चुके थे और वह पुलिस की गिरफ्त से बचता फिर रहा था। उसकी बढ़ती गतिविधियों ने इलाके में डर का माहौल बना दिया था।
मुरादाबाद पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
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