मुरादाबाद में खूंखार शूटर का खेल खत्म: 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला 50 हजार का इनामी एनकाउंटर में ढेर!

Moradabad Police Encounter: मुरादाबाद पुलिस ने बुधवार रात एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते हुए कुख्यात शार्प शूटर आशु उर्फ मोंटी को मार गिराया। यह मुठभेड़ सिविल लाइंस क्षेत्र में पोस्टमॉर्टम हाउस के पास हुई, जहां पुलिस और बदमाश के बीच फायरिंग चली। मौके पर एसएसपी सतपाल अंतिल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी की गई।