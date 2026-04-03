बेटों की लाश देखते ही दहाड़े मार कर रोने लगी मांए, रील के लिए नदी उतरे, फिर नहीं आए वापस

घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तुरंत मौके पर बुलाया गया। तीन दिनों तक दोनों टीमों ने नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। आखिरकार शुक्रवार सुबह चारों शव मिल गए। जैसे ही बच्चों के शव मिलने की खबर घर पहुंची, परिवार वालों में कोहराम मच गया। मां और बहनें बच्चों का नाम लेकर रोने लगीं और बेहोश होने लगीं। विवेक निषाद के पिता सतीश, जो पेशे से ऑटो चालक हैं, बेटे का शव देखकर फूट-फूटकर रो पड़े।