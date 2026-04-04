Kanpur News: बांग्लादेश तक फैला कोडीन सिरप का जाल, मुख्य आरोपी का इनामी बेटा गिरफ्तार

कानपुर,अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप का यह नेटवर्क अब सीमाओं से परे जाकर अंतरराष्ट्रीय रूप ले चुका है। जांच में सामने आया कि बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जरिए यह खेप बांग्लादेश तक भेजी जा रही थी। तस्कर अलग-अलग रूट और माध्यमों का इस्तेमाल कर कानून से बचने की कोशिश करते थे। खास बात यह रही कि सप्लाई चेन इतनी व्यवस्थित थी कि हर राज्य में अलग-अलग नेटवर्क सक्रिय था। इस खुलासे के बाद पुलिस और एजेंसियां अब इस पूरे रैकेट को इंटरस्टेट ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल एंगल से भी खंगाल रही हैं।