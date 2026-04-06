सीएम योगी का बड़ा ऐलान…प्रदेश भर में बाबा साहब की प्रतिमा पर लगेगा छत्र, जयंती पर होंगे भव्य कार्यक्रम

सीएम योगी ने हर तरह के सफाई अभियान पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि खुले में फैली गंदगी बीमारी का कारण है। इसी तरह राजनैतिक गंदगी भी सत्ता में सड़ांध पैदा करती है। उनका सीधा इशारा विपक्ष पर था , सीएम ने कहा कि राजनीतिक गंदगी की सफाई भी जरूरी है। यह गदंगी देश और प्रदेश के लिए खतरनाक है। उसे बीमार कर देती है। इस गंदगी को साफ करने के लिए अभियान चलाना होगा।