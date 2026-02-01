गोरखपुर में 15 साल के भतीजे के साथ भागी 35 साल की चाची, शादी करने के पहले ही पुलिस ने दबोचा

सूचना पर पुलिस लगातार दोनों को ट्रेस कर रही थी, इसी बीच लगभग दस दिनों के बाद दोनों की लोकेशन मिलते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, दोनों को थाने लाया गया और घर वालों को सूचना दी गई। पुलिस ने जब पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि वे शादी की तैयारी में थे।करीब एक घंटे की पंचायत के बाद परिजन दोनों को समझाकर घर लेकर चले गए।