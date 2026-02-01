10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में 15 साल के भतीजे के साथ भागी 35 साल की चाची, शादी करने के पहले ही पुलिस ने दबोचा

गोरखपुर में एक हैरान करने वाली घटना हुई है यहां एक अधेड़ चाची अपने नाबालिग भतीजे के प्यार में इस कदर पागल हुई कि दोनों घर छोड़कर भाग गये।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 10, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, नाबालिग भतीजे संग भागी चाची

गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र के एक गाँव में हैरान करने वाला मामला आया है, यहां एक चाची अपने नाबालिग भतीजे के प्यार में इस कदर दीवाना हुई कि लोकलाज छोड़कर वह बीस साल छोटे भतीजे के साथ भाग गई। पहले तो परिजन दोनों को खोजते रहे लेकिन जब दोनों कहीं नहीं मिले तो पुलिस को सूचना दी गई।

दस दिन बात मिली चाची और भतीजे की लोकेशन

सूचना पर पुलिस लगातार दोनों को ट्रेस कर रही थी, इसी बीच लगभग दस दिनों के बाद दोनों की लोकेशन मिलते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, दोनों को थाने लाया गया और घर वालों को सूचना दी गई। पुलिस ने जब पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि वे शादी की तैयारी में थे।करीब एक घंटे की पंचायत के बाद परिजन दोनों को समझाकर घर लेकर चले गए।

चाचा रहते थे बाहर, चाची से बढ़ने लगी नजदीकियाँ

जानकारी के मुताबिक पीपीगंज थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी 15 साल का लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता है। उसके घर में माता-पिता के अलावा चाची और अन्य लोग रहते हैं। उसके चाचा किसी दूसरे शहर में रहकर नौकरी करते हैं।

इसी बीच छात्र का अपनी चाची से अफेयर हो गया, धीरे धीरे दोनों के संबंध गहरे होते गए। इधर चाची, भतीजा का रिश्ता होने के कारण कोई शक भी नहीं कर पाया।

26 जनवरी को भतीजे के संग भागी चाचा, परिवार में हड़कंप

इसी बीच 26 जनवरी को अचानक छात्र और चाची घर से लापता हो गए। जब देर रात तक घर नहीं लौटे तो लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। फिर पीपीगंज थाने में गुमशुदगी लिखाई गई। छात्र के पिता ने पुलिस को बताया, मेरा बेटा और छोटे भाई की पत्नी अचानक लापता हो गए हैं।

उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। पुलिस ने अनहोनी के डर से सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे की मदद से पड़ताल शुरू की, सोमवार को अचानक दस दिनों बाद दोनों की लोकेशन ट्रेस हुई।

ट्रेस कर पुलिस ने दबोचा, परिजनों ने तहरीर देने से किया इनकार

पुलिस ने चाची और भतीजे को शहर में ही दूसरे थाने से पकड़ लिया। इसके बाद पीपीगंज थाने की पुलिस को सूचना दी। सोमवार शाम पुलिस दोनों को साथ लेकर पीपीगंज थाने पर आई। जहां पर परिवार के लोगों को भी बुलाया गया। जब पंचायत हुई तो भतीजे और चाची ने एक दूसरे से शादी की हामी भर दी।

फिलहाल दोनों को परिजनों ने काफी समझाया और घर ले गए। पीपीगंज के SHO अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाया गया, लेकिन वे किसी तरह की कारवाई नहीं चाहते।

ये भी पढ़ें

भदोही में जमीन विवाद युवक की गोली मारकर हत्या; एम्बुलेंस के आगे लेटे मां-बाप, 8 माह की गर्भवती पत्नी बेसुध
भदोही
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 10:52 pm

Published on:

10 Feb 2026 10:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में 15 साल के भतीजे के साथ भागी 35 साल की चाची, शादी करने के पहले ही पुलिस ने दबोचा

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर के 2 सौ दरोगाओं को SSP ने पढ़ाया पुलिसिंग का पाठ, अनुचित आचरण पर होगी कठोर कारवाई

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पशु तस्करों के लोनी गैंग का पर्दाफाश, वांटेड सरगना संजय गिरफ्तार…पुलिस पर हमला कर था फरार, रिश्तेदारों को शामिल कर बनाया गैंग

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

AI से अश्लील वीडियो बना कर करते थे ब्लेकमेल, अधेड़ ने लगाई फांसी…सुसाइड लेटर से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बड़हलगंज कोतवाली पहुंचे SSP, किये गहन निरीक्षण…क्राइम कंट्रोल पर लगातार एक्टिव रहने का दिये निर्देश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में फिर लगा वर्दी पर दाग, दरोगा पर युवक से मारपीट और 50 हजार लेने कर आरोप…SSP से कारवाई की मांग

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.