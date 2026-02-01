भदोही में जमीन विवाद युवक की गोली मारकर हत्या; एम्बुलेंस के आगे लेटे मां-बाप, 8 माह की गर्भवती पत्नी बेसुध

भदोही : भदोही जिले में जमीन विवाद को लेकर मंगलवार सुबह खूनी संघर्ष हो गया। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस जब शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाने लगी तो मृतक के माता-पिता एम्बुलेंस के आगे लेट गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।