भदोही

भदोही में सवारी गाड़ी पर पथराव, यात्रियों में अफरा तफरी…आधा दर्जन यात्री घायल

सोमवार को सुबह मेमू सवारी गाड़ी पर अवैध वेंडरों ने पथराव कर दिया, स्थिति तब बिगड़ी जब जब वेंडर अंदर कुछ में घुसने के लिए यात्रियों से धक्का मुक्की करने लगा।

भदोही

Jan 12, 2026

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया , मेमू ट्रेन पर पथराव

सोमवार को सुबह भदोही में ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर बनारस से प्रयागराज जा रही मेमू सवारी गाड़ी 65111 पर अवैध वेंडरों ने पथराव कर दिया। पथराव में सरकारी कर्मचारी सहित आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों में से कुछ का उपचार CHC में कराया गया। इस घटना के कारण गाड़ी लगभग 35 मिनट देरी से आगे की ओर रवाना हुई।

यात्रियों से विवाद के बाद अवैध वेंडरों ने किया पथराव

जानकारी के मुताबिक गाड़ी के स्टेशन पर रुकी थी इसी दौरान अवैध वेंडर चाय बेचने गाड़ी में घुस रहा था। भीड़ होने की वजह से यात्रियों से धक्का-मुक्की होने लगी, यात्रियों ने जब टोका तो वेंडर ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इस पथराव में चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह, सुनील जायसवाल आदर्श पाण्डेय, कुलदीप पाण्डेय, ओम मौर्य सहित एक महिला और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए, गाड़ी 8.50 बजे लगभग 35 मिनट देरी से रवाना हुई। घायलों ने रेलवे पुलिस को तहरीर दे दी है। जीआरपी चौकी प्रभारी ने कहा कि जांच की जा रही है, पथराव करने वाले एक व्यक्ति को जीआरपी चौकी प्रभारी ने हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Updated on:

12 Jan 2026 12:06 pm

Published on:

12 Jan 2026 11:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bhadohi / भदोही में सवारी गाड़ी पर पथराव, यात्रियों में अफरा तफरी…आधा दर्जन यात्री घायल

भदोही

