भदोही में सवारी गाड़ी पर पथराव, यात्रियों में अफरा तफरी…आधा दर्जन यात्री घायल

जानकारी के मुताबिक गाड़ी के स्टेशन पर रुकी थी इसी दौरान अवैध वेंडर चाय बेचने गाड़ी में घुस रहा था। भीड़ होने की वजह से यात्रियों से धक्का-मुक्की होने लगी, यात्रियों ने जब टोका तो वेंडर ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इस पथराव में चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह, सुनील जायसवाल आदर्श पाण्डेय, कुलदीप पाण्डेय, ओम मौर्य सहित एक महिला और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए, गाड़ी 8.50 बजे लगभग 35 मिनट देरी से रवाना हुई। घायलों ने रेलवे पुलिस को तहरीर दे दी है। जीआरपी चौकी प्रभारी ने कहा कि जांच की जा रही है, पथराव करने वाले एक व्यक्ति को जीआरपी चौकी प्रभारी ने हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।