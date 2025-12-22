जल्लाद बने पिता ने टॉफी के लिए पैसे मांग रहे चार वर्षीय बेटे को जमीन पर पटककर मार डाला

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
UP News उत्तर प्रदेश के भदोही में एक पिता ने ही अपने ही बेटे को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। इससे बच्चे की हालत बिगड़ गई। परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने हायर सेंटर ले जाने के लिए बेला लेकिन पिता बच्चे को अस्पताल से घर लेकर आ गया। करीब चार घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव के लोग घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।
घटना सुरियावा थाना क्षेत्र के गांव गुआली की है। शनिवार की रात यहां एक पिता ने अपने बेटे को जमीन पर पटक दिया। इस घटना के बाद बच्चे ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। गांव की आदिवासी बस्ती में रहने वाला रामजी शराब पीने का आदि है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह अक्सर शराब पीकर घर आता था। शनिवार को भी वह काफी शराब के नशे में था। रात में जब रामजी घर लौटा तो उसका चार साल का बेटा विकास अपने पिता के पास पहुंचा और टॉपी के लिए पैसे मांगने लगा। रामजी ने मना कर दिया लेकिन विकास नहीं माना और पैसे की जिद पकड़ ली।
जब बच्चा नहीं माना और जिद करता रहा तो पिता ने पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। इससे उसके सिर में काफी चोट आई और वह तपड़ने लगा। इसके बाद परिवार के लोग बच्चे को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे लेकिन हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी। इसके बाद रामजी इस बच्चे को लेकर वापस घर लौट आया। घर आने पर रामजी ने कहा कि टॉफी के पैसे नहीं थे अब इसे अस्पताल कैसे लेकर जाऊ। इसके बाद देर रात बच्चे ने इलाज के अभाव में ही तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। परिवार वालों ने बिना किसी कानूनी कार्यवाही के ही इस बच्चे के शव को दफन करवा दिया।
घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। ग्रामीण अब रामजी को जल्लाद बता रहे हैं। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस का यही कहना है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है लेकिन मामला गंभीर है और संवेदनाओं के झकझोर देने वाला है तो इसलिए पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण या परिवार का सदस्य गवाही देता है तो केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
उधर प्रयागराज में ही भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां बारा थाना क्षेत्र के गांव सीध टिकट में घर में बंधे दुधारू पशु को चारा डालने को लेकर पिता और बेटे में कहासुनी हो गई। इससे गुस्साए पिता ने लाठी उठाकर अपने बेटे के सिर में मार दी।इससे गंभीर रूप से घायल हुए बेटे की आधी रात में मौत हो गई। घटना का पता चलते ही पुलिस ने हत्यारोपी पिता 65 वर्षीय राम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। रामबहादुर यादव की गांव में पिछले करीब 35 वर्षों से सस्ते गल्ले की दुकान है। इस घटना के बाद अब गांव के लोग यही कह रहे हैं कि रामबहादुर के सामने अपने ही कर्म का फल आया है।
