जल्लाद बने पिता ने टॉफी के लिए पैसे मांग रहे चार वर्षीय बेटे को जमीन पर पटककर मार डाला

उधर प्रयागराज में ही भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां बारा थाना क्षेत्र के गांव सीध टिकट में घर में बंधे दुधारू पशु को चारा डालने को लेकर पिता और बेटे में कहासुनी हो गई। इससे गुस्साए पिता ने लाठी उठाकर अपने बेटे के सिर में मार दी।इससे गंभीर रूप से घायल हुए बेटे की आधी रात में मौत हो गई। घटना का पता चलते ही पुलिस ने हत्यारोपी पिता 65 वर्षीय राम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। रामबहादुर यादव की गांव में पिछले करीब 35 वर्षों से सस्ते गल्ले की दुकान है। इस घटना के बाद अब गांव के लोग यही कह रहे हैं कि रामबहादुर के सामने अपने ही कर्म का फल आया है।