भदोही

दर्दनाक हादसा: वॉशिंग वॉटर सीवेज टैंक में गिरकर तीन मजदूरों की मौत, एक घायल, क्या कहते हैं डीएम?

Three laborers died भदोही में कारपेट फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे में तीन श्रमिकों की मौत हो गई। जबकि एक घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ो की संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। डीएम, एसपी सहित अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। ‌

2 min read
Google source verification

भदोही

image

Narendra Awasthi

Nov 24, 2025

मौके पर इकट्ठा भीड़ (फोटो सोर्स- भदोही पुलिस)

फोटो सोर्स- भदोही पुलिस

Three laborers died भदोही स्थित कारपेट कंपनी के टैंक में गिरकर तीन श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि एक का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारीगण मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्य चलाया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया है। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। परिजनों के आरोपों की भी जांच की जाएगी। घटना औराई थाना क्षेत्र की है।

एक को बचाने के लिए तीन और उतरे टैंक में

उत्तर प्रदेश के भदोही के औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्या कारपेट के नाम से एक कंपनी संचालित है। सीवेज टैंक की सफाई और मोटर रिपेयरिंग के दौरान एक श्रमिक टैंक में गिर गया। जिसको बचाने के लिए एक के बाद एक तीन अन्य श्रमिक उतरे। गैस रिसाव के कारण चार श्रमिक बेसुध हो गए। जिनमें तीन को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक परिजनों का आरोप था कि उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ‌

क्या कहते हैं जिलाधिकारी?

जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि सूर्य कारपेट नाम की एक प्रतिष्ठित कंपनी है। सूचना मिली कि टैंक में गिरकर तीन श्रमिकों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई। सभी को रेस्क्यू करके बनारस रोड स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत्यु घोषित कर दिया। एक का इलाज चल रहा है। जिस पर जहरीली गैस का असर है। लेकिन वह खतरे से बाहर है।

मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

पोस्टमार्टम के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम कराया जाता है। इसके लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। दुर्घटना के कारण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। श्रम विभाग की टीम को भी जांच के लिए कहा गया है। हादसे के कारण के पीछे की जांच होगी। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मृतक परिजनों से बातचीत हो गई है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक भी शामिल थे।

Published on:

24 Nov 2025 06:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bhadohi / दर्दनाक हादसा: वॉशिंग वॉटर सीवेज टैंक में गिरकर तीन मजदूरों की मौत, एक घायल, क्या कहते हैं डीएम?

भदोही

उत्तर प्रदेश

