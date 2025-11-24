दर्दनाक हादसा: वॉशिंग वॉटर सीवेज टैंक में गिरकर तीन मजदूरों की मौत, एक घायल, क्या कहते हैं डीएम?

उत्तर प्रदेश के भदोही के औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्या कारपेट के नाम से एक कंपनी संचालित है। सीवेज टैंक की सफाई और मोटर रिपेयरिंग के दौरान एक श्रमिक टैंक में गिर गया। जिसको बचाने के लिए एक के बाद एक तीन अन्य श्रमिक उतरे। गैस रिसाव के कारण चार श्रमिक बेसुध हो गए। जिनमें तीन को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक परिजनों का आरोप था कि उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ‌