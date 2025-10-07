भदोही में भाजपा नेत्री की 11 साल की बेटी से दुष्कर्म, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर

भदोही में भाजपा नेत्री की बेटी से रेप, PC-Patrika
भदोही : जिले के सुरियावां क्षेत्र में भाजपा नेत्री की 11 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी पड़ोसी युवक अजय बिंद ने रविवार शाम घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता की हालत बिगड़ गई। उसे भदोही जिला अस्पताल से वाराणसी रेफर किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, आरोपी अजय बिंद पीड़िता के घर पर छोटे-मोटे काम करता था। रविवार की शाम नेत्री के घर पर कोई न होने का फायदा उठाते हुए उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता की हालत गंभीर हो गई। मां ने पुलिस को सूचना दी और बच्ची को सुरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रक्तस्राव जारी रहने पर वाराणसी के एक अस्पताल में भेज दिया गया।
परिजनों ने सोमवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन प्रारंभिक कार्रवाई में देरी हुई। सोशल मीडिया पर मामला फैलने के बाद मंगलवार को धारा 376 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी पीड़िता के घर पर काम करता था। सूचना देरी से मिलने के कारण कार्रवाई में समय लगा। पीड़िता का इलाज जारी है और जांच चल रही है। मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस पर प्रारंभिक देरी का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को सहायता का आश्वासन दिया है।
