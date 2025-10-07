Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भदोही

भदोही में भाजपा नेत्री की 11 साल की बेटी से दुष्कर्म, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर

भदोही जिले के सुरियावां क्षेत्र में भाजपा नेत्री की 11 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। । आरोपी पड़ोसी युवक अजय बिंद ने रविवार शाम घटना को अंजाम दिया। नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है।

less than 1 minute read

भदोही

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 07, 2025

भदोही में भाजपा नेत्री की बेटी से रेप, PC-Patrika

भदोही : जिले के सुरियावां क्षेत्र में भाजपा नेत्री की 11 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी पड़ोसी युवक अजय बिंद ने रविवार शाम घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता की हालत बिगड़ गई। उसे भदोही जिला अस्पताल से वाराणसी रेफर किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, आरोपी अजय बिंद पीड़िता के घर पर छोटे-मोटे काम करता था। रविवार की शाम नेत्री के घर पर कोई न होने का फायदा उठाते हुए उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता की हालत गंभीर हो गई। मां ने पुलिस को सूचना दी और बच्ची को सुरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रक्तस्राव जारी रहने पर वाराणसी के एक अस्पताल में भेज दिया गया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

परिजनों ने सोमवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन प्रारंभिक कार्रवाई में देरी हुई। सोशल मीडिया पर मामला फैलने के बाद मंगलवार को धारा 376 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

एसपी बोले- मामले की चल रही जांच

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी पीड़िता के घर पर काम करता था। सूचना देरी से मिलने के कारण कार्रवाई में समय लगा। पीड़िता का इलाज जारी है और जांच चल रही है। मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस पर प्रारंभिक देरी का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को सहायता का आश्वासन दिया है।

ये भी पढ़ें

सफाई कर्मचारियों को सीएम ने दिया 35 लाख का सुरक्षा बीमा, दिवाली से पहले दिया गिफ्ट
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 08:15 pm

Published on:

07 Oct 2025 08:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bhadohi / भदोही में भाजपा नेत्री की 11 साल की बेटी से दुष्कर्म, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भदोही

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब इस जिले के दो थाना क्षेत्र में लगा “सर तन से जुदा” का नारा, क्या कहते हैं एसपी?

भदोही में निकल गया जुलूस लगे आपत्तिजनक नारे (फोटो सोर्स- 'X' Bhadohi वीडियो ग्रैब)
भदोही

भांजी का एकतरफा आशिक था मामा, जैसे ही लगी शादी की भनक रची खौफनाक साजिश

भदोही

Kidney Disease : 20-25 की उम्र में क्यों बढ़ रही किडनी की बीमारी? 5 कारण, 7 संकेत और बचने के आसान उपाय

Kidney Disease in Young Adults
स्वास्थ्य

भदोही में दर्दनाक हादसा: आकाशीय बिजली की चपेट में आई महिला की मौत, मुआवजे की मांग तेज

भदोही

भदोहीः दादी के पास से बच्ची को मुंह दबाकर ले गया हैवान, मासूम के रेप से इलाके में दहशत

मासूम के रेप से इलाके में दहशत
भदोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.