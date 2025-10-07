भदोही में भाजपा नेत्री की 11 साल की बेटी से दुष्कर्म, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर

जानकारी के अनुसार, आरोपी अजय बिंद पीड़िता के घर पर छोटे-मोटे काम करता था। रविवार की शाम नेत्री के घर पर कोई न होने का फायदा उठाते हुए उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता की हालत गंभीर हो गई। मां ने पुलिस को सूचना दी और बच्ची को सुरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रक्तस्राव जारी रहने पर वाराणसी के एक अस्पताल में भेज दिया गया।