भांजी का एकतरफा आशिक था मामा, जैसे ही लगी शादी की भनक रची खौफनाक साजिश

मौका पाकर मुकेश ने एक इंजेक्शन में तेजाब भरकर युवती के कमरे की खिड़की से उसके चेहरे पर डाल दिया। इस अचानक हुए हमले से युवती का एक गाल और हाथ जल गया। परिवार वाले तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद, परिवार ने उसी दिन तय कार्यक्रम के अनुसार लड़की की छेंकाई की रस्म पूरी की।