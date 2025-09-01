भांजी का एकतरफा आशिक था मामा, जैसे ही लगी शादी की भनक रची खौफनाक साजिश

औराई कोतवाली क्षेत्र के बारी गांव में 19 वर्षीय युवती की रविवार को छेंकाई (सगाई की एक रस्म) की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान युवती का दूर का मामा मुकेश उसके घर पहुंचा। बताया जाता है कि मुकेश अपनी भांजी से प्रेम करता था और उसकी सगाई से नाराज था।
मौका पाकर मुकेश ने एक इंजेक्शन में तेजाब भरकर युवती के कमरे की खिड़की से उसके चेहरे पर डाल दिया। इस अचानक हुए हमले से युवती का एक गाल और हाथ जल गया। परिवार वाले तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद, परिवार ने उसी दिन तय कार्यक्रम के अनुसार लड़की की छेंकाई की रस्म पूरी की।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश की तलाश शुरू की। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश सहसेपुर रेलवे पटरी के पास है। जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किया है।
पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी मुकेश पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। तीन महीने पहले भी उसे युवती से मिलने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद उसने दोबारा ऐसा न करने का वादा किया था। इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और लोग आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।