अब इस जिले के दो थाना क्षेत्र में लगा “सर तन से जुदा” का नारा, क्या कहते हैं एसपी?

Head separated from body भदोही में के दो थाना क्षेत्रों में "सर तन से जुदा" नारा लगाए जाने का मामला सामने आया है। जिसमें जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसमें सैकड़ो की संख्या में छोटे बड़े नौजवान शामिल है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए थाना भदोही और आरोही में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना कानपुर में हुई घटना के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। जिसमें नारेबाजी की गई है। इस संदर्भ में दोनों ही थानों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।