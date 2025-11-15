यूपी के इस जिले में सेटेलाइट से पकड़ में आए पराली जलाने वाले, कारवाई तेज…पांच किसान पकड़े गए

जानकारी के मुताबिक ADO पंचायत अवनींद्र तिवारी के नेतृत्व में ADO कृषि दशरथ भारती, कृषि रक्षा अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, हृदयेश्वर यादव समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे। टीम को मिली सूचना पर अगया गांव में रेशमा देवी और देवेंद्र, दुबौली गांव में हरि प्रसाद तथा तालुआबाद के दिलीप और राजेंद्र को पराली जलाते पकड़ा गया। इनके विरुद्ध रिपोर्ट थाने में भेज दी गई है। इसके साथ ही लेखसरा, महुअवा उर्फ कटैया, तालुआबाद, सिंघली, माड़ापार और मठिया बुजुर्ग समेत सात गांवों में पराली जलाने वालों की पहचान सेटेलाइट के माध्यम से की गई है।