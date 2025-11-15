Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

यूपी के इस जिले में सेटेलाइट से पकड़ में आए पराली जलाने वाले, कारवाई तेज…पांच किसान पकड़े गए

दीपावली के बाद पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ने के मामले में अब शासन काफी गंभीर है। अधिकारियों का सख्त निर्देश है कि पराली जलाने वाले किसानों पर कड़ी कारवाई की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 15, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सेटेलाइट से पकड़े गए पराली जलाते हुए किसान

पराली जलाने वाले पर शासन की सख्ती के बाद भी चोरी छुपे किसान यही कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर मे सेटेलाइट से पहचान करने के बाद ब्लाक स्तरीय सचल दस्ता टीम ने गुरुवार शाम सात गांव में छापेमारी की। इस दौरान पराली जलाते हुए पांच किसानों को पकड़ लिया। टीम ने सभी के विरुद्ध शुक्रवार को थाने में लिखित सूचना देकर कार्रवाई की संस्तुति की है।

ADO पंचायत की टीम ने सेटेलाइट से की पराली जलाने वालों की पहचान

जानकारी के मुताबिक ADO पंचायत अवनींद्र तिवारी के नेतृत्व में ADO कृषि दशरथ भारती, कृषि रक्षा अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, हृदयेश्वर यादव समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे। टीम को मिली सूचना पर अगया गांव में रेशमा देवी और देवेंद्र, दुबौली गांव में हरि प्रसाद तथा तालुआबाद के दिलीप और राजेंद्र को पराली जलाते पकड़ा गया। इनके विरुद्ध रिपोर्ट थाने में भेज दी गई है। इसके साथ ही लेखसरा, महुअवा उर्फ कटैया, तालुआबाद, सिंघली, माड़ापार और मठिया बुजुर्ग समेत सात गांवों में पराली जलाने वालों की पहचान सेटेलाइट के माध्यम से की गई है।

बीट पुलिस अधिकारी रखेगा पराली जलाने वालों पर नजर

पराली जलाने के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि कि शासन ने पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी पिपराइच अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित बीट पुलिस को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। अधिकारियों का सख्त निर्देश है कि पराली जलाते पकड़े जाने पर सख्त कारवाई होगी।

ये भी पढ़ें

लापरवाही पर SP का बड़ा एक्शन, थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर…चौकी इंचार्ज को मिला भटनी थाने का चार्ज
देवरिया
Up news, deoria

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 10:05 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / यूपी के इस जिले में सेटेलाइट से पकड़ में आए पराली जलाने वाले, कारवाई तेज…पांच किसान पकड़े गए

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

माई भी कइले, बहिनी भी कइले, ‘जय हो’… बिहार में ऐतिहासिक जीत से गदगद हुए सांसद रवि किशन

गोरखपुर

AIIMS Gorakhpur: खुशखबरी… एम्स में 55 सीनियर रेजिडेंट और 69 कर्मचारियों की बंपर भर्ती, अपनी लैब में ही खून और पेशाब की करेगा जांच

Up news, AIIMS Gorakhpur,
गोरखपुर

गोरखपुर में दर्दनाक…खेत के विवाद में युवक को ट्रैक्टर चढ़ा कर रौंद डाला, पिता-भाई समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर जारी है पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीएम योगी के गृह जिले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर को और सुदृढ़ करने में बनेंगे महत्वपूर्ण स्तंभ

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.