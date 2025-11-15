यूपी के इस जिले में सेटेलाइट से पकड़ में आए पराली जलाने वाले, कारवाई तेज…पांच किसान पकड़े गए

फोटो सोर्स: पत्रिका, सेटेलाइट से पकड़े गए पराली जलाते हुए किसान
पराली जलाने वाले पर शासन की सख्ती के बाद भी चोरी छुपे किसान यही कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर मे सेटेलाइट से पहचान करने के बाद ब्लाक स्तरीय सचल दस्ता टीम ने गुरुवार शाम सात गांव में छापेमारी की। इस दौरान पराली जलाते हुए पांच किसानों को पकड़ लिया। टीम ने सभी के विरुद्ध शुक्रवार को थाने में लिखित सूचना देकर कार्रवाई की संस्तुति की है।
जानकारी के मुताबिक ADO पंचायत अवनींद्र तिवारी के नेतृत्व में ADO कृषि दशरथ भारती, कृषि रक्षा अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, हृदयेश्वर यादव समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे। टीम को मिली सूचना पर अगया गांव में रेशमा देवी और देवेंद्र, दुबौली गांव में हरि प्रसाद तथा तालुआबाद के दिलीप और राजेंद्र को पराली जलाते पकड़ा गया। इनके विरुद्ध रिपोर्ट थाने में भेज दी गई है। इसके साथ ही लेखसरा, महुअवा उर्फ कटैया, तालुआबाद, सिंघली, माड़ापार और मठिया बुजुर्ग समेत सात गांवों में पराली जलाने वालों की पहचान सेटेलाइट के माध्यम से की गई है।
पराली जलाने के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि कि शासन ने पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी पिपराइच अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित बीट पुलिस को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। अधिकारियों का सख्त निर्देश है कि पराली जलाते पकड़े जाने पर सख्त कारवाई होगी।
