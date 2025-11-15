लापरवाही पर SP का बड़ा एक्शन, थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर…चौकी इंचार्ज को मिला भटनी थाने का चार्ज

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP देवरिया संजीव सुमन
देवरिया में थानेदार सहित तीन अन्य पुलिसकर्मियों को मारपीट के मामले में लापरवाही बरतना भारी पड़ गया है, मामला जब SP संजीव सुमन के संज्ञान में आया तब उन्होंने जांच कराई और तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। मामला भटनी थानाक्षेत्र से जुड़ा है लार थाना क्षेत्र के कस्बा चौकी प्रभारी सुशील कुमार को भटनी का नया थानेदार नियुक्त किया गया है।
जानकारी के मुताबिक भटनी थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में सितंबर माह में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उस समय ग्रामीणों ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया था। हालांकि, इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, जहां लगभग बीस दिन पहले इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मृतक पक्ष ने भटनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही आवश्यक कार्रवाई की।
परिजन पुनः SP से मिले और घटनाक्रम की जानकारी दिए, उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए CO भाटपाररानी अंशुमान श्रीवास्तव को जांच के निर्देश दिए। CO द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई। रिपोर्ट में पाया गया कि शिकायत के बावजूद मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद SP ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह, कस्बा चौकी प्रभारी मनोज उपाध्याय और हल्का सिपाही वीर बहादुर को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया। SP ने लार कस्बा चौकी प्रभारी सुशील कुमार को भटनी थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया है।
