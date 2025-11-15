लापरवाही पर SP का बड़ा एक्शन, थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर…चौकी इंचार्ज को मिला भटनी थाने का चार्ज

परिजन पुनः SP से मिले और घटनाक्रम की जानकारी दिए, उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए CO भाटपाररानी अंशुमान श्रीवास्तव को जांच के निर्देश दिए। CO द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई। रिपोर्ट में पाया गया कि शिकायत के बावजूद मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद SP ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह, कस्बा चौकी प्रभारी मनोज उपाध्याय और हल्का सिपाही वीर बहादुर को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया। SP ने लार कस्बा चौकी प्रभारी सुशील कुमार को भटनी थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया है।