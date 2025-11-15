Delhi Blast Hawala Network: दिल्ली ब्लास्ट फंडिंग में हवाला नेटवर्क का खुलासा, मेवात एजेंट और 30 संदिग्धों की तलाश तेज हुई

Delhi Blast Funding Trail: दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले के फंडिंग नेटवर्क से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य मिल रहे हैं। खुफिया इनपुट और पूछताछ में सामने आया है कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी से शुरू हुए कथित "डॉक्टर मॉड्यूल" को फंडिंग सीधे किसी संगठन द्वारा नहीं, बल्कि दिल्ली और आसपास सक्रिय हवाला नेटवर्क के जरिए पहुंच रही थी। इस नेटवर्क ने संदिग्ध डॉक्टरों,डॉ. मुज्जमिल, डॉ. उमर और डॉ. शाहीन तक कथित रूप से रुपये पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई। जांच एजेंसियों को कई तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह संकेत मिले हैं कि यह नेटवर्क संगठित तरीके से संचालित हो रहा था और इसका एक महत्वपूर्ण कनेक्शन मेवात क्षेत्र के एक एजेंट से जुड़ा हुआ था। यही एजेंट इस मॉड्यूल को हवाला के पैसों से जोड़ता था और कथित तौर पर नकद राशि पहुंचाने का काम करता था।