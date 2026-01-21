इंस्टा क्वीन बनी लेडी डॉन…युवक को मारी गोली, थार जीप चोरी में भी है वांटेड… जाल में फंस चुके हैं कई सफेदपोश और पुलिसकर्मी

मंगलवार की शाम अंतिमा अपने दोस्तों के साथ घटनास्थल पर रुकी थी, इसी बीच उसका विवाद हो गया। जिसमें अमिताभ को गोली लग गई। उसके पास पिस्टल कहां से आई इसकी भी जांच की जा रही है। CO कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि अंतिमा पर खोराबार थाने में चोरी का मामले पहले से दर्ज है। हालांकि उसमें उसने अग्रिम जमानत ले रखी है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। युवती की गिरफ्तारी के बाद उसके पुराने संपर्कों और मामलों की गहन जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने किन-किन लोगों को ब्लैकमेल किया और कितनी रकम वसूली। युवक को गोली मारने के मामले में अंतिमा समेत चार पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है।