सीएम सिटी में बनने जा रहा है एकीकृत मंडलीय कार्यालय भवन, एक छत के नीचे होंगे सभी विभागों के मंडल कार्यालय

गोरखपुर में राज्य सरकार के सभी विभागों के मंडल कार्यालय अब एक छत के नीचे शिफ्ट होंगे, इसके लिए एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण

anoop shukla

Aug 14, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, सभी विभागों के मंडल कार्यालय शिफ्ट होंगे एक भवन में

गोरखपुर में कमिश्नरी कार्यालय के साथ-साथ सभी विभागों के मंडल स्तर कार्यालय एक जगह होंगे। रेलवे स्टेशन के सामने 13.53 एकड़ जमीन पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय भवन के रूप में ट्विन टावर बनाया जाएगा।इसपर लगभग 270 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट एक सितंबर से शुरू करना है और 30 नवंबर 2028 को पूरा कर लेना है , लगभग 39 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।

टेंडर हुआ फाइनल, गुरुग्राम की कंपनी को मिला निर्माण का जिम्मा

गुरुग्राम की कंपनी मेसर्स इंद्रजीत मेहता कंस्ट्रक्शन को इस निर्माण कार्य का जिम्मा मिला है। जल्द ही कंपनी के साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) एग्रीमेंट कर लेगा।इस परियोजना के लिए 316.26 करोड़ रुपए शासन से स्वीकृत थे लेकिन टेंडर 269.63 करोड़ में फाइनल हुआ है। 1.49 प्रतिशत कम रेट पर यह टेंडर फाइनल किया गया हे। इस निर्माण कार्य के लिए एग्रीमेंट की प्रक्रिया 10 दिन में पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता राकेश प्रताप ने इससे जुड़े अधिकारियों एवं कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मौके का निरीक्षण किया है।

GDA टावर में शिफ्ट होंगी जमीन पर स्थित नलकूप विभाग के कार्यालय

निर्माण जल्द शुरू करने के लिए चिह्नित जमीन पर स्थित नलकूप विभाग के कार्यालयों को शिफ्ट करना होगा। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने इन कार्यालयों को गोलघर स्थित GDA टावर में शिफ्ट करने को कहा है। टावर के चौथे, पांचवे और छठे तल पर 1600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसे स्थानांतरित किया जाएगा। नलकूप परिसर में बने अलग-अलग श्रेणी के 69 आवासों को प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद कार्यालय भवनों एवं आवासों को तोड़कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

आनंद वर्धन, उपाध्यक्ष GDA

एकीकृत मंडलीय कार्यालय भवन के लिए लैंड मॉनेटाइजेशन के जरिए फंड जुटाया जा रहा है। शासन की ओर से तीन सरकारी जमीनों को फ्री होल्ड करने की अनुमति दी गई है। इनमें उपश्रमायुक्त कार्यालय, सेवा योजना कार्यालय भी शामिल हैं। प्राधिकरण की ओर से इन भवनों को खाली कराने के लिए संबंधित विभागों को नोटिस दिया गया है। GDA के उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन ने कहा कि एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाने के लिए फर्म का चयन कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

Updated on:

14 Aug 2025 04:37 pm

Published on:

14 Aug 2025 04:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीएम सिटी में बनने जा रहा है एकीकृत मंडलीय कार्यालय भवन, एक छत के नीचे होंगे सभी विभागों के मंडल कार्यालय

