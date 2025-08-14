सीएम सिटी में बनने जा रहा है एकीकृत मंडलीय कार्यालय भवन, एक छत के नीचे होंगे सभी विभागों के मंडल कार्यालय

गुरुग्राम की कंपनी मेसर्स इंद्रजीत मेहता कंस्ट्रक्शन को इस निर्माण कार्य का जिम्मा मिला है। जल्द ही कंपनी के साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) एग्रीमेंट कर लेगा।इस परियोजना के लिए 316.26 करोड़ रुपए शासन से स्वीकृत थे लेकिन टेंडर 269.63 करोड़ में फाइनल हुआ है। 1.49 प्रतिशत कम रेट पर यह टेंडर फाइनल किया गया हे। इस निर्माण कार्य के लिए एग्रीमेंट की प्रक्रिया 10 दिन में पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता राकेश प्रताप ने इससे जुड़े अधिकारियों एवं कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मौके का निरीक्षण किया है।