बाजार गई किशोरी को उठा ले गए दबंग, परिजनों को हत्या का डर, 7 पर एफआईआर, जाने मामला

बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र से एक किशोरी रहस्यमय हालात में लापता हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही दबंग उसे बहला-फुसलाकर ले गए हैं और कहीं छिपाकर रखा है। परिजन इस कदर दहशत में हैं कि उन्हें उसकी हत्या तक का डर सता रहा है। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।