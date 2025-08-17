गोरखपुर में इस्कॉन का भव्य जन्माष्टमी महोत्सव, भक्ति, संगीत और संस्कृति का अद्भुत संगम

कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा श्री श्री राधा माधव के श्रीविग्रहों का अद्भुतअभिषेक। रजत कलशों से पवित्र जल, दूध, दही, घी, मधु और फलों के रसों से भगवान का अभिषेक किया गया। इस दिव्य दृश्य को देखकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे ही अभिषेक आरंभ हुआ, भक्तगण “हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे” का संकीर्तन करते हुए झूमने लगे। इस अनोखे वातावरण में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा और भक्तों ने स्वयं को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया।