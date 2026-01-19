गोरखपुर में अधिवक्ता के पिता से चलती कार में लूट… सात दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, SSP से मिला सहमा परिवार

अधिकवक्ता आशुतोष शुक्ल ने बताया कि उनके पिता जयराम शुक्ला 12 जनवरी को दोपहर ढाई बजे के करीब धर्मशाला से ऑटो में बैठ कर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास उतरे और घर जाने के लिए माधव धाम की गली पर पहुंचे।उसी समय बरगदवा की तरफ से एक सफेद रंग की कार रुकी और उसमें बैठे दो लोगों ने नमस्कार किया और बातों में उलझाकर अपने कार में बैठा लिया। फिर वह लोग गाडी को वापस मोड़ कर बरगदवा की तरफ जाने लगे। चलती कार में ही अधिवक्ता के पिता को डरा-धमका कर एक सोने की अंगूठी और पास में रखे 25 सौ नगदी लूट लिए और थोड़ी ही दूर पर उन्हें जबरदस्ती उतार कर बरगदवा की तरफ ही भाग निकले।