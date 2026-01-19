UP News: 100 घंटे में रिश्तों का टूटता भरोसा: चार दिनों में चार महिलाएं प्रेमियों संग फरार, परिवार और पुलिस दोनों हैरान

जिले में चार दिनों के भीतर सामने आए इन मामलों ने सामाजिक सरोकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और जानकारों का मानना है कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने बाहरी संपर्कों को आसान बना दिया है, जिससे ऐसे रिश्ते पनप रहे हैं जो बाद में परिवारों के टूटने का कारण बन रहे हैं। गांवों से लेकर शहरों तक लोग इन घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं कि मासूम बच्चों और बुजुर्गों पर इसका मानसिक असर कितना गहरा पड़ रहा है।