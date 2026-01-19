UP News: 100 घंटे में रिश्तों का टूटता भरोसा: चार दिनों में चार महिलाएं प्रेमियों संग फरार, परिवार और पुलिस दोनों हैरान

UP News: 100 घंटे में रिश्तों का टूटता भरोसा | AI Generated Image
UP News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बीते 100 घंटों के भीतर रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक बंधनों को तोड़ती हुई चार घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें विवाहित महिलाएं अपने पति, परिवार और बच्चों को छोड़कर प्रेमियों के साथ फरार हो गईं। इन मामलों ने न केवल ग्रामीण इलाकों बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी हलचल मचा दी है।
स्थानीय लोग इन घटनाओं को लेकर हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है, जिससे परिवारों की जड़ें इस तरह हिलने लगी हैं। पुलिस प्रशासन के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि एक साथ कई मामलों की जांच और महिलाओं की सुरक्षित बरामदगी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है।
मझोला थाना क्षेत्र से सामने आए पहले मामले में एक पति ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि ‘चाऊ की बस्ती’ निवासी सनी नाम का युवक लंबे समय से उसकी पत्नी से संपर्क में था और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत के अनुसार, 16 जनवरी की दोपहर करीब 12 बजे आरोपी युवक महिला को अपने साथ लेकर फरार हो गया।
पति का कहना है कि उसने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां काफी तलाश की, लेकिन पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला। एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम महिला की सकुशल बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
दूसरा मामला मूंढापांडे थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवक ने आरोप लगाया कि गांव के ही रहने वाले हरेंद्र का उसके घर आना-जाना था और इसी दौरान उसकी पत्नी से नजदीकियां बढ़ गईं। पीड़ित के अनुसार, 7 जनवरी को जब वह किसी काम से बाहर गया था, तभी मौका पाकर हरेंद्र उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया।
इस घटना ने लोगों को इसलिए और ज्यादा झकझोर दिया क्योंकि महिला अपने छोटे बच्चों को पीछे छोड़ गई, जो अब मां की याद में रोते हुए दिन काट रहे हैं। एसएचओ मूंढापांडे मोहित चौधरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए जाएंगे।
जिले में चार दिनों के भीतर सामने आए इन मामलों ने सामाजिक सरोकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और जानकारों का मानना है कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने बाहरी संपर्कों को आसान बना दिया है, जिससे ऐसे रिश्ते पनप रहे हैं जो बाद में परिवारों के टूटने का कारण बन रहे हैं। गांवों से लेकर शहरों तक लोग इन घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं कि मासूम बच्चों और बुजुर्गों पर इसका मानसिक असर कितना गहरा पड़ रहा है।
लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अधिकारियों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। सभी मामलों में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर महिलाओं को उनके परिजनों से मिलाया जाएगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग