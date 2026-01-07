नेपाल है चोरी के मोबाइल खपाने का बड़ा हब, GRP के फौरी एक्शन से धरे गए तीन चोर…81 मोबाइल फोन बरामद

पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी संदीप आहुजा ने बताया कि वह मोबाइल चोरी का गैंग चलाता है। वह अलग-अलग राज्यों से मोबाइल चोरी कर उन्हें अपने साथियों के साथ इकट्ठा करता था और फिर नेपाल में बेचकर पैसा कमाता था। इसी पैसे से सभी अपने शौक पूरा करते थे। इस बार भी नेपाल ही खपाने की तैयारी थी लेकिन सटीक मुखबिरी से दबोच लिए गए। GRP थाने में मुकदमा दर्ज कर किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सिंह, उपनिरीक्षक शमशीर अहमद, उपनिरीक्षक सरोज प्रसाद, दिग्विजय सिंह परमार समेत अन्य पुलिसकर्मी और सर्विलांस टीम शामिल रही।