गोरखपुर

नेपाल है चोरी के मोबाइल खपाने का बड़ा हब, GRP के फौरी एक्शन से धरे गए तीन चोर…81 मोबाइल फोन बरामद

मंगलवार को गोरखपुर रेलवे पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब चेकिंग में बड़े अंतरराज्यीय मोबाइल चोर के तीन सदस्य गिरफ्तार किए गए।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 07, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, बरामद मोबाइल

जीआरपी गोरखपुर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान के दौरान मोबाइल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चोरी और लूट के 81 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है। रेलवे पुलिस ने छह जनवरी मंगलवार को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के भाप इंजन के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

लक्ष्मी निवास मिश्र, SP जीआरपी

पूछताछ में क्रमशः संदीप आहुजा निवासी जालंधर, पंजाब, पंकज सैनी निवासी संतकबीर नगर बताए। पुलिस ने इनके पास से तीन बैगों में रखे 81 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए। SP जीआरपी गोरखपुर लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताता कि 23 दिसंबर 2025 को जीआरपी गोरखपुर ने हृतिक जायसवाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 54 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए थे। पूछताछ में हृतिक ने संदीप आहुजा और पंकज सैनी के नाम बताए थे, जिसके बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी।

नेपाल जाने के पहले ही पुलिस ने उठाया

पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी संदीप आहुजा ने बताया कि वह मोबाइल चोरी का गैंग चलाता है। वह अलग-अलग राज्यों से मोबाइल चोरी कर उन्हें अपने साथियों के साथ इकट्ठा करता था और फिर नेपाल में बेचकर पैसा कमाता था। इसी पैसे से सभी अपने शौक पूरा करते थे। इस बार भी नेपाल ही खपाने की तैयारी थी लेकिन सटीक मुखबिरी से दबोच लिए गए। GRP थाने में मुकदमा दर्ज कर किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सिंह, उपनिरीक्षक शमशीर अहमद, उपनिरीक्षक सरोज प्रसाद, दिग्विजय सिंह परमार समेत अन्य पुलिसकर्मी और सर्विलांस टीम शामिल रही।

Published on:

07 Jan 2026 12:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / नेपाल है चोरी के मोबाइल खपाने का बड़ा हब, GRP के फौरी एक्शन से धरे गए तीन चोर…81 मोबाइल फोन बरामद

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

