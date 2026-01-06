10वीं फेल करोड़पति की जब्त हुई लैंडरोवर और BMW, दुबई में भी है अकूत संपत्ति!

अनुराग द्विवेदी की लैंड रोवर डिफेंडर और BMW Z4 कार, PC- Patrika
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के 25 साल के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की कोलकाता जोनल यूनिट ने सोमवार को लैंड रोवर डिफेंडर और BMW Z4 कार जब्त कर ली। यह कार्रवाई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। ED ने बताया कि छापेमारी में भारी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले, जिनसे अवैध लेन-देन की पुष्टि हुई है।
अनुराग पर आरोप है कि उसने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स का सोशल मीडिया पर प्रचार किया, प्रमोशनल वीडियो बनाए और इसके बदले करोड़ों रुपए कमाए। इन पैसों को हवाला और फर्जी खातों के जरिए ट्रांसफर कराया गया। उसने दुबई में प्रॉपर्टी भी खरीदी। ED ने उसे कई बार समन भेजा, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुआ। अब उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अनुराग फिलहाल दुबई में रहकर नेटवर्क चला रहा था।
यह पूरा नेटवर्क पश्चिम बंगाल पुलिस की एक FIR से खुला। जांच में पता चला कि सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज सिलिगुड़ी से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल चला रहे थे। गिरोह फर्जी बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुआ-सट्टा संचालित कर रहा था।
ED के अनुसार, अनुराग द्विवेदी ने अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनलों से इन अवैध ऐप्स/वेबसाइट्स का प्रचार किया। वह प्रमोशनल वीडियो बनाकर लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स से जोड़ता था और इसके एवज में भारी रकम लेता था। यह रकम अपने और परिजनों के खातों में ट्रांसफर कराई गई।
ED का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी व मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
