उन्नाव

10वीं फेल करोड़पति की जब्त हुई लैंडरोवर और BMW, दुबई में भी है अकूत संपत्ति!

Anurag Dwivedi ED Case : उत्तर प्रदेश के उन्नाव के 25 साल के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के खिलाफ ED ने कार्रवाई की है और उनकी लैंड रोवर डिफेंडर और BMW Z4 कार जब्त कर ली।

उन्नाव

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 06, 2026

अनुराग द्विवेदी की लैंड रोवर डिफेंडर और BMW Z4 कार, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के 25 साल के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की कोलकाता जोनल यूनिट ने सोमवार को लैंड रोवर डिफेंडर और BMW Z4 कार जब्त कर ली। यह कार्रवाई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। ED ने बताया कि छापेमारी में भारी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले, जिनसे अवैध लेन-देन की पुष्टि हुई है।

अनुराग पर आरोप है कि उसने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स का सोशल मीडिया पर प्रचार किया, प्रमोशनल वीडियो बनाए और इसके बदले करोड़ों रुपए कमाए। इन पैसों को हवाला और फर्जी खातों के जरिए ट्रांसफर कराया गया। उसने दुबई में प्रॉपर्टी भी खरीदी। ED ने उसे कई बार समन भेजा, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुआ। अब उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अनुराग फिलहाल दुबई में रहकर नेटवर्क चला रहा था।

ED की अब तक की कार्रवाई

  • 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 : लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, सूरत और वाराणसी में 9 ठिकानों पर छापेमारी।
  • 17 दिसंबर 2025 : लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली में छापेमारी। इस दौरान लैंबोरगिनी उरुस, मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा थार जैसी गाड़ियां जब्त की गईं। 20 लाख रुपए कैश, डिजिटल सबूत मिले और करीब 3 करोड़ की चल संपत्ति (बीमा पॉलिसी, FD, बैंक बैलेंस) फ्रीज की गई।
  • अब तक कुल : 23.7 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच/फ्रीज। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
  • 1 अगस्त 2025 : कोलकाता की विशेष PMLA कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल।

मामला कैसे सामने आया

यह पूरा नेटवर्क पश्चिम बंगाल पुलिस की एक FIR से खुला। जांच में पता चला कि सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज सिलिगुड़ी से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल चला रहे थे। गिरोह फर्जी बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुआ-सट्टा संचालित कर रहा था।

ED के अनुसार, अनुराग द्विवेदी ने अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनलों से इन अवैध ऐप्स/वेबसाइट्स का प्रचार किया। वह प्रमोशनल वीडियो बनाकर लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स से जोड़ता था और इसके एवज में भारी रकम लेता था। यह रकम अपने और परिजनों के खातों में ट्रांसफर कराई गई।

अनुराग द्विवेदी का प्रोफाइल और लग्जरी लाइफस्टाइल

  • उम्र: 25 साल (उन्नाव निवासी)।
  • शिक्षा: 10वीं फेल।
  • कमाई का जरिया: पिछले 6 सालों में बेटिंग ऐप्स, फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स और यूट्यूब प्रमोशन से करोड़ों कमाए।

गाड़ियों का शौक

  • 6 फरवरी 2021: BMW खरीदी।
  • 14 अक्टूबर 2022: BMW Z4।
  • इनके बीच 3 और गाड़ियां खरीदीं।
  • कुल: मात्र 20 महीनों में 5 लग्जरी गाड़ियां।
  • अब वह काफिले में चलता था, रील्स बनाता और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था।

ED का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी व मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 08:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / 10वीं फेल करोड़पति की जब्त हुई लैंडरोवर और BMW, दुबई में भी है अकूत संपत्ति!

