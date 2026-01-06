10वीं फेल करोड़पति की जब्त हुई लैंडरोवर और BMW, दुबई में भी है अकूत संपत्ति!

अनुराग पर आरोप है कि उसने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स का सोशल मीडिया पर प्रचार किया, प्रमोशनल वीडियो बनाए और इसके बदले करोड़ों रुपए कमाए। इन पैसों को हवाला और फर्जी खातों के जरिए ट्रांसफर कराया गया। उसने दुबई में प्रॉपर्टी भी खरीदी। ED ने उसे कई बार समन भेजा, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुआ। अब उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अनुराग फिलहाल दुबई में रहकर नेटवर्क चला रहा था।