रात 3 बजे तक इंतजार करती रही दुल्हन, नहीं आया पति तो उठाया खौफनाक कदम, सुबह पत्नी फंदे से लटकी मिली

Unnao Crime News:
Unnao Crime News: यूपी के उन्नव से मौत की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया है। परिवार से लड़कर एक महिला ने लव मैरिज किया, लेकिन शादी के मात्र के महीने बाद ही उसी तारीख को महिला की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल, उन्नाव में रहने वाले मनोज वर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। साल 2020 में कोरोना के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनकी बेटी स्वेच्छा वर्मा पर आ गई। स्वेच्छा ने हिम्मत दिखाते हुए घर का खर्च चलाने के लिए कॉस्मेटिक और मोबाइल रिचार्ज की दुकान शुरू की और अपने भाई व मां का सहारा बनी।
इसी दौरान स्वेच्छा वर्मा की जान-पहचान घर के पास रहने वाले श्याम नरेश सिंह के बेटे सूरज सिंह से हुई। सूरज एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। दोनों के बीच धीरे-धीरे प्यार हो गया। शुरुआत में दोनों परिवारों ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन बाद में दोनों ने अपने-अपने परिजनों को मना लिया।
परिवार की सहमति मिलने के बाद 5 दिसंबर को स्वेच्छा और सूरज ने धूमधाम से लव मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों ससुराल में रह रहे थे। घर में सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है और किसी तरह के झगड़े की बात सामने नहीं आई है।
शादी के ठीक एक महीने बाद यानी 4 जनवरी को बड़ा हादसा हो गया। स्वेच्छा वर्मा की लाश उसके ससुराल में एक कमरे में फंदे से लटका मिला। यह घटना उनकी शादी की मंथ एनिवर्सरी के दिन सामने आई, जिससे पूरे परिवार में शोक और हैरानी फैल गई।
जानकारी के अनुसार, मंथ एनिवर्सरी के दिन स्वेच्छा अपने पति सूरज का इंतजार करती रही। सूरज को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई थी। देर रात करीब 3 बजे वह केक और पिज्जा लेकर घर लौटा, लेकिन तब तक स्वेच्छा सो चुकी थी। सुबह करीब 5 बजे जब वह बिस्तर पर नहीं दिखी, तो खोजबीन की गई। दूसरे कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। घटना के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार में मताम छाया हुआ। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है।
मृतका के भाई हनी का कहना है कि उनकी बहन की हत्या की गई है। वह खुद मंथ एनिवर्सरी मनाने के लिए केक लेकर आया था, लेकिन स्वेच्छा ने सेलिब्रेशन से मना कर दिया था। भाई का आरोप है कि मामला संदिग्ध है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए।
स्वेच्छा के ससुर श्याम का कहना है कि घर का माहौल ठीक था और किसी तरह की अनबन नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि स्वेच्छा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से की जा रही है।
