पंचायत का अजीबोगरीब फरमान, 5 चप्पल मारकर रेप के मामले को दबाने का आदेश

Panchayat decision to hit five slippers to rape accused- गांव की पंचायत ने रेप करने वाले आरोपी को सजा के तौर पर महज खानापूर्ति करते हुए छोड़ दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि आरोपी को पांच चप्पल लगाई जाए और पीड़ित लड़की को 50 हजार का मुआवजा देकर इस मामले को खत्म किया जाए।